МалиНаш, или Да здравствует Народная Республика Чернороссия!

24.08.2020, Москва, Александр Ростовцев

Начавшиеся в июне массовые протесты в африканском государстве Мали закончились военным переворотом 18 августа и арестом политической верхушки.

Повстанцы захватили Генштаб, государственную телекомпанию ORTM, арестовали премьера республики, спикера парламента, главу МИД и Минфина. Президенту Мали Ибрагиму Бубакару Кейте был выдвинут ультиматум немедленно уйти в отставку, но, поскольку президент долго колебался, срок ультиматума прошёл и И.Б. Кейта вскоре присоединился к другим высокопоставленным арестантам.

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Успеху переворота способствовало то, что один из руководителей мятежа, офицер нацгвардии Садио Камара, возглавлял военную школу, расположенную поблизости от столицы Мали Бамако, где утром 18 августа многочисленные свидетели слышали ожесточённую перестрелку.

Садио Камара.

Ещё один лидер мятежа – армейский полковник Малик Диав (или Дьо).

Государственному перевороту предшествовали два месяца антиправительственных выступлений, но вмешательство военных привело к падению режима Кейты в течение недели.

Военными переворотами Мали не удивить. В 2012 году похожим образом был свергнут президент республики Амаду Тумани Туре. Ибрагим Кейта в тот раз сумел избежать репрессий и в 2013 году провёл президентскую кампанию, построив её на традиционных исламских ценностях, победив во втором туре.

Кейта довольно ловко отстранил от власти видных путчистов и добился снятия с Мали американских санкций, но весь срок правления его администрация подвергалась постоянной критике из-за разгула коррупции.

Избрание Ибрагима Кейты не решило главную проблему Мали – нескончаемые боевые действия правительственных войск против исламских радикалов, включая ИГИЛ, на севере страны.

Боевики-исламисты.

Коррупция и общая нестабильность дали новый импульс протестам в 2020 году.

Однако есть в свеженьком государственном перевороте и кое-что новенькое. Так, французское издание «Республика» и американское Daily Beast, практически синхронно обнаружили российский след в событиях вокруг Мали.

Париж считает Мали, свою бывшую колонию, зоной французских геополитических интересов и теперь яростно ищет виновных в потере контроля над ситуацией в африканской республике.

По утверждению «Республики», с первыми волнениями в Мали, а также на территории Северной Африки внезапно возникли секретные агенты российских спецслужб. В качестве доказательства издание ссылается на демонстрацию в Бамако, прошедшую в декабре 2019 года, в ходе которой неназванные русские якобы раздавали протестующим флаги Российской Федерации и портреты президента Путина. Почему не печеньки, спрашивается?

Французское издание информирует, что «российским агентам» удалось привлечь в ряды протестующих семьи солдат, погибших в борьбе с экстремистами, заручившись поддержкой среди местных политиков, в правительстве и оппозиции.

Русские, утверждает «Республика», подготовили условия для государственного переворота, который лишил Францию лояльного ей правительства необходимого для продвижения своей политики в Сахеле – обширном африканском поясе, протянувшемся от Сенегала до Судана, в последние годы ставшим настоящим пороховым погребом и источником террористической угрозы.

Ссылаясь на дипломатические источники, издание обвиняет «русских агентов» в настраивании населения Мали против французского присутствия и, особенно, против военной миссии «Бархан», организованной Парижем в 2014 году для борьбы с бандформированиями исламистов.

Американская Daily Beast ещё больше нагнетает страстей, сообщая, что лидеры мятежа Диав и Камара практически всё это полугодие проходили специальную военную подготовку в России и в Мали возникли буквально накануне падения режима Ибрагима Кейты.

Антиправительственные выступления в Мали.

Один из аналитиков американского издания высказывает соображения, будто военный переворот не планируется за неделю, а сие означает, что Диав и Камара были снабжены заранее разработанным за рубежом планом свержения власти в Мали.

В Daily Beast оговариваются, что не могут подтвердить руководство восстанием или какую-либо помощь со стороны России, хотя, по их мнению, «Россия явно была вовлечена в борьбу за власть во многих африканских государствах в последние годы».

Каких-либо существенных доказательств «явного вовлечения России» в насильственную смену власти на африканском континенте издание не приводит: примите наши слова как данность.

В Совете Федерации РФ уже отреагировали на инсинуации западных СМИ, назвав обвинения во вмешательства России во внутренние дела Мали и других африканских государств «нелепыми», напомнив, что наряду с Россией активное сотрудничество с Мали осуществляют Франция, США, Германия. А, поскольку, основу боевой техники малийской армии составляют закупленное ещё в СССР вооружение, то военно-техническое сотрудничество с Россией совершенно логично.

Для понимания, что на самом деле происходит в Мали и почему России совершенно не нужна дестабилизация этой африканской республики, надо отмотать время назад, в 2011 год, когда коллективный Запад уничтожил режим Муаммара Каддафи в Ливии, вызвав серьёзную турбуленцию в поясе Сахеля, куда входит и Мали.

Каддафи, опытный политик и военный, умел договариваться с влиятельными региональными силами, ловко используя политические, финансовые и военные рычаги. В первую очередь, с туарегами.

В 2012 году, когда не стало Каддафи, на севере Мали, уже никем не сдерживаемые, восстали туареги, объявив о провозглашении собственного государства Азават. Это восстание едва не привело к исчезновению Мали с политической карты мира.

Боевые части боевиков вплотную подошли к Бамако, находясь в шаге от захвата столицы республики. Спасла Мали экстренная контртеррористическая операция «Сервал», предпринятая в январе 2013 года Францией, через год перешедшая в фазу «Бархан», а также введение Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации Мали.

Правительственным силам Мали при активной поддержке французских и африканских военных удалось отбить от экстремистов крупные города Тимбукту, Гао и Кидаль и даже подписать с мятежниками в 2015 году Алжирские соглашения о мирном урегулировании.

Однако операция «Бархан» постепенно зашла в тупик, поскольку Парижу и миссии ООН не удалось найти схему, способную удовлетворить экономические и политические аппетиты элиты туарегов.

Париж должен сказать огромное «мерси» экс-президенту Саркози, ставшему застрельщиком свержения Каддафи и дестабилизации Ливии, а вместе с ней и Сахеля.

Свою негативную роль сыграла американская оккупация Ирака и нескончаемая война в Сирии, откуда в Сахель перебежало множество боевиков.

За почти десятилетия регион наводнили криминальные и террористические группировки, включая ИГИЛ. Вербовщикам террористов играет на руку нищета и разруха, а также потоки мигрантов из стран Сахеля, куда входят Мали, Нигер и Буркина-Фасо.

Из северных районов Мали, откуда французам и ООН никак не удаётся сковырнуть окопавшихся экстремистов, происходят вылазки боевиков в приграничные районы Буркина-Фасо, Нигера и даже на крайний юг Алжира.

В самом Мали атакам боевиков подвергаются конвои ООН, позиции правительственных войск и французские военные, привлеченные к операции «Бархан».

По большому счёту, решение вопроса урегулировании конфликта лежит в восстановлении мира и безопасности в регионе, а также в системной ликвидации нищеты, являющейся неиссякаемым источником пополнения рядов исламистских боевиков. Пока что решение сводится к военным ударам по хвостам и гуманитарным подачкам остро нуждающимся.

Если какое государство и приложило лапу к дестабилизации Мали, так это Турция. Эксперты утверждают, что среди повстанцев активно работают турецкие «Серые волки», вербуя местных африканцев в отряды «Чёрных волков».

Причём дестабилизация французской криптоколонии Мали откровенно выгодна Анкаре. Пока Париж занят наведением порядка на своём дальнем африканском дворе, Турция может спокойно шуровать в Средиземноморье, в районах, обозначенных Францией зоной своих жизненных интересов.

Факт, что России совершенно невыгодна турецкая экспансия и поддержка террористических ячеек ИГИЛ или нового альянса экстремистов в Мали, Сахеле или где бы то ни было, а Франции пора протереть глаза и перестать перекладывать собственную вину с больной головы на здоровую.