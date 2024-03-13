Малькевич рассказал о планах украинского подполья на выборах в Севастополе

Оппозиция, тайно финансируемая Западом, получила задание осуществить ряд провокаций на президентских выборах, которые состоятся в грядущие выходные. При этом будет задействовано заукраинское подполье.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» рассказал член Общественной палаты России Александр Малькевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Задач у них несколько. Первое, постараться по возможности снизить явку для того, чтобы сообщить потом всему миру о том, что видите, никто не хочет в России голосовать. Во-вторых, и в основных – попытка делегитимировать выборы, то есть их каким-то образом испачкать. Для этого идут бесконечные вбросы. Применительно к новым регионам – о том, что люди голосуют якобы под дулом автомата, никто не хочет идти голосовать и так далее», – отметил он.

«К этому же можно отнести историю, которая называется что-то из разряда «полдень без Путина». Я хочу сказать, что это достаточно любопытно придуманная ими жульническая технология, позволяющая списать большие деньги, полученные от кураторов. Они говорят о том, что в воскресенье в такое-то время, причём время выбрано, когда наплыв людей, которые проснулись, позавтракали и пошли голосовать, и в этот момент, значит, все, кто пришли, они якобы против национального лидера. Согласитесь, это примитивно, но изящно. Потому что, по большому счету, так можно про остановку в час пик сказать – кто в 6 часов на Центральной площади на остановке соберётся. Или, например, на ж/д вокзале, или на автовокзале в ключевое время для отправки – все против чего-то. И потом эти картинки тиражировать и говорить: смотрите, у нас действительно битком набита площадь, условно, в Севастополе. Сколько людей пришли, они все против чего-то там протестуют. А люди не протестуют – люди просто собрались, потому что в это время наиболее людно. Но, тем не менее, эту тему прокачивают, и потом будут пытаться 18 марта уже рассказывать, что видите, какие толпы людей пришли выразить свой протест», – подчеркнул Малькевич.

По его прогнозу будет задействовано и заукраинское подполье.

«И вот, эти подпольщики сжигают бюллетени, сжигают листовки, вообще всё сжигают. Вот, собственно, так и решаются эти пропагандистские задачи. И тогда вы в роли и в образе этого гражданина Украины не так грустите, потому что начитались фейковых сообщений своей прессы о том, что как всё якобы ужасно в России. Вот, примерно, так: понизить явку, скомпрометировать выборы, и отдельная микро задача показать своим, что на самом деле та жижа, в которой они вынуждены жить, – это тепло, сухо, комфортно и так оно и должно быть», – подытожил Малькевич.