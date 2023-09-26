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Причинами провала вояжа президента Украины Владимира Зеленского в США стала усталость Запада от войны, украинская коррупция и неблагодарность киевского руководства.

Об этом в интервью телеведущему Василию Голованову заявил скандально известный пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевский журналист Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу США – здесь не всё так хорошо. Предыдущий визит Зеленского – это был триумф. Стоящие конгрессмены, скандировавшие украинские лозунги, овации, такой приём – фантастика, сравнивали с приёмом Черчилля в США в своё время. Сейчас приём был намного более холодным, и это предопределено рядом причин. Первое: война затягивается, есть естественная усталость от войны не только у украинцев, но и у Запада, это нормально, тут ничего не попишешь», – считает Гордон.

Он посетовал на то, что американским политикам уже приходится объяснять избирателю, что за их деньги идут Киеву, потому что Украина «стоит на страже всего цивилизованного мира», и признал, что в холодном приёме большую роль сыграла коррупция.

«Дальше – украинская коррупция, в том числе на войне. Американцы перестали делать вид, что всё хорошо. Я разговариваю со многими высокопоставленными представителями США, они говорят прямым текстом, что нас беспокоит коррупция на войне в Украине, и неслучайно Соединённые Штаты уже создали комиссии по проверке вооружений и денег, которые они направляют. США обложили (и правильно сделали) Украину комиссиями, которые будут проверять, как расходуются их деньги. С нашими ворами только так и надо», – сказал шарлатан.

Также американцы считают, что украинские власти недостаточно благодарны.

«Следующий момент, который настораживает американцев, то, что они говорят в беседах со мной – хотелось бы, они говорят, знаете, чисто на словах хоть благодарить не забывайте, хоть не забывайте благодарить, мы же вас спасли, мы столько для вас делаем, хоть «спасибо» умейте говорить. Сколько американцы сделали! Надо «спасибо» говорить? Надо! Сколько поляки сделали! Надо «спасибо» говорить? Надо! Спасибо им! Всем спасибо! С этого начинается человек, с благодарности. Поэтому американцев смущает то, что мы не говорим «спасибо». По-человечески смущает. Вот, исходя из всех вышеперечисленных мною факторов, приём Зеленского в Вашингтоне и Нью-Йорке был не таким, как предыдущий. Есть естественные причины», – заключил Гордон