«Мало дали козлевичу» – Монтян о приговоре Януковичу

27.01.2019, Киев, Владимир Гладков

13 лет лет лишения свободы – это слишком мало для бросившего страну в пекло майдана экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом на своём youtube-канале заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я в такой ситуации, когда с сроком и с приговором по итогам согласна, причём, возможно, даже мало дали, но с мотивировкой категорически не согласна.

С приговором согласна, потому что именно из-за мудака Яныка мы сейчас имеем то, что имеем. Если бы Янык не отдал страну на аутсорс ублюдку Портнову, собственному сыну Саше-стоматологу и самому жуткому ублюдку из этой тройки – сыну Пшонки Артёмке, который устроил «альтернативную прокуратуру» на Гончара, 36, и не устроил кошмарище и беспределище по всей Украине, возможно, всего этого бы не было», – заявила адвокат.

«Вместо того, чтобы нах#р снести всех этих майдаунов водомётами, пулемётами, чем угодно, как минимум, не разрешить им установить сцену и по крайней мере, раз уж так получилось, воевать до конца, это трусливое чмо удрало в Россию и теперь просто над этим всем ржёт, а мы тут живём и мучаемся.

Поэтому я считаю, что ещё мало дали козлевичу, и очень жалко, что этот приговор никак нельзя исполнить. Хотя, кто его знает, вдруг Россия передумает и выдаст Яныка к чёртовой матери», – предположила Монтян.