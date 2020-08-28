Мало каялась: певицу Приходько до сих пор пинают за российское прошлое

28.08.2020

Бывшая участница конкурса «Евровидение» от России, финалистка российского шоу «Фабрика звезд» и протеже известного продюсера Константина Меладзе Анастасия Приходько спустя шесть лет после своего возвращения на Украину все еще слышит укоры за то, что жила в России.

Об этом она призналась в эфире 4 канала, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Приходько, уехать работать в Россию ее заставило то, что на родине никому не нравился ее «талант».

«Я до сих пор слышу очень много неприятных высказываний по типу того, что я из России, консервная банка, я выступала на Евровидении от России. Это меня преследует, мне очень жаль это. Но жаль, что люди не понимают, что дисквалифицировали меня-то украинцы при той власти, которая была. Виктор Ющенко ничего не мог сделать, потому что это было нечестное Евровидение, были взятки и так далее. Меня просто дисквалифицировали как неудобного участника. У меня был выбор и я поехала в Россию. Это 2009-й год.

Но в самые грозовые времена отсюда поехали туда, а я оттуда вернулась сюда, несмотря ни на что… Я очень много тут кастингов проходила, мне тут отказали все. Мне сказали, что я что, в оперу пришла, что я очень громко пою? «Вы понимаете, что вы идете в группу?», «У вас очень некрасивый тембр». Ну ок. В России это оценили, это тогда. Хорошо, на Евровидение первую куда я подала заявку? От Украины, не от России. Это была моя мечта. Дисквалифицировали. Ну хорошо – в Россию.

Тут я пыталась уже три раза подряд – у меня не выходило поехать и представить свое государство. Но тут вопрос, что как-то меня не оценивают, но я все равно люблю свой народ», – заявила Приходько.

Приходько известна своей русофобской позицией. Так, ранее она призвала пускать русских артистов в Киев «под конвоем».

Также она приняла участие в туре «Поддержи своих» – в поддержку украинских карателей на Донбассе.

Еще Приходько заявила, что солдаты, которые проходят службу в российской армии, перестают быть людьми.

Ранее в эфире американского «Радио Свобода» она пожаловалась на ужасные 7 лет в РФ и заявила, что выступающих в России украинских артистов следует лишать званий, полученных на Украине, поскольку концерты в «стране-агрессоре» – это измена Родине в условиях военного конфликта в Донбассе.