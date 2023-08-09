«Мало кто заметил»: Россия готовится к контрнаступлению – киевский эксперт

Анатолий Лапин .  
09.08.2023 19:12
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия развивает оперативно-тактическое наступление на Купянск и перебрасывает резервы для перехода в контрнаступление на юге.

Об этом в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева заявил военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия развивает оперативно-тактическое наступление на Купянск и перебрасывает резервы для перехода в контрнаступление на...

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По мнению Старикова, есть целый ряд факторов, указывающих на его доводы.

«Если что-то идет не так у наступающих подразделений, всегда обороняющиеся готовятся, чтобы провести контрудар. Мало кто заметил, но ни с того, ни с сего, а ни с того, ни с сего, такого не бывает, на север – это в район Купянска, приехал начальник Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал Герасимов. Просто так такие должностные лица не приезжают в те места, где возможен прилет «Хаймарсов».

На северное направление он приехал, он не на юг приехал. По опыту, как работает российская военная наука, высший руководитель приезжает туда, где есть какие-то проблемы. Но мы знаем, что на Купянском направлении Россия, Вооруженные Силы ведут уже оперативно-тактическое наступление. Мы ведем тактическое, они там ведут оперативно-тактическое. Мы сдерживаем их, две бригады сейчас подготовленные мы уже туда перебросили вчера-позавчера. Но у них задача оперативно-тактическая, чтобы выйти на Купянск, Лиман, Боровое», – заявил Стариков.

Кроме того, по его мнению, удары по Крыму и мостам, соединяющим полуостров с Херсонской областью, были нанесены именно для того, чтобы усложнить переброску российских резервов с территории полуострова.

«По все видимости, у них выход пойдет на юг для того, чтобы все закрыть и пойти к Бахмуту, на юг. На Угледаре, дело в том, что сколько у них не получалось Угледарское направление, сколько они там положили личного состава, но там тоже уже подводят определенные резервы. В Автономной республике Крым в очень большом количестве находится оперативный и стратегический резерв.

Почему мы бьем по мостам? Геническ и Чонгарский, связанный с Автономной республикой Крым – это не для хайпа, это были удары, связанные с прерыванием логистики для того, чтобы в случае чего не пошли большие силы, связанные с переброской оперативных стратегических резервов. Но они в Геническе уже построили понтонный мост и уже начали по нему гнать все, что необходимо. Это особо важно», – опасается он.

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