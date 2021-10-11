Мало надоедаем: украинский дипломат призвал Зеленского взять Берлин за горло

Германия и Европа, в отличие от Украины, не сдали экзамен на противостояние Кремлю, и на будущей встрече украинской и немецкой сторон Украина должна поставить перед Германией ряд неудобных вопросов, в том числе о «Северном потоке-2», противодействии Германии принятию плана действий о членстве Украины в НАТО на саммите 2008 года в Бухаресте и т.н. концепции Геруссии, т.е. кооперации Германии и России.

Об этом в эфире канала «Эспресо-ТВ» заявил Роман Бессмертный, вице-премьер Украины (2005), посол Украины в республике Беларусь (2010-2011), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Ситуация, которая произошла в 2008 году в Бухаресте… на сегодняшний день нет ответа на то, что там произошло, просто нет. Всё что звучит, к сожалению, не отображает реального состояния дел.

Я бы очень просил, чтобы на этой встрече, украинско-немецкой, Берлин дал ответ на вопрос 2010 года – откуда взялась природа концепции «Геруссии»? И почему Берлин на эту концепцию абсолютно никак не среагировал. Я напомню, что это было уже после войны с Грузией.

Этот дискурс, который был навязан, в том числе и в двусторонних украинско-немецких отношениях, требует ответа. Потому что хочет того Киев или нет, хочет того Берлин или нет, мы трагично, на поводке у Кремля находимся на этапе реализации этой концепции. Нам надо понять, как большая Германия с безусловно прогрессирующей Украиной поддалась на навязанный Кремлём дискурс. Возьмёте ли вы политическую сферу или экономическую сферу, вы увидите фрагменты этой концепции.

На сегодня Германия и Европа поставлены перед много более тяжёлым экзаменом, чем Украина. Украина свой экзамен противодействия Кремлю сдала. Она выдержала этот натиск, причём этот натиск Украина выдержала в очередной раз в истории. Сдаст ли этот экзамен Европа, Германия? Я имею в виду прежде всего «Северный поток». Это будет зависеть от Германии и от Европы.

Украина может быть помощником хотя бы в том, чтобы раскрыть и показать, что на самом деле происходит. Вы просто не представляете себе, каких усилий потребовалось в пятнадцатом и шестнадцатом году, чтобы пояснить, что произошло в Крыму, и что происходит на Донбассе. Потому что если до сегодняшнего дня на уровне истеблишмента в большинстве своём Европа – в унисон с Украиной, то на бытовом уровне нет этого понимания.

А это означает, что политические колебания могут приводить не только к формированию левых правительств начиная, с Германии и дальше на юг, и праворадикальных, начиная от Германии на север. Это означает, что Европа будет переживать очень серьёзные потрясения», – бредил Роман Бессмертный.