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В скором времени в Харьковской и Запорожской областях может произойти крупная радиационная катастрофа, в которой стразу попытаются обвинить Россию.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Параллельно с ударами по Запорожской АЭС, обесточивают реактор в Харькове, экспериментальная установка. Россияне не понимают последствий? Не дай бог, рванёт в Харькове, а это миллион триста украинского населения. Это украинцы делают, или россияне? Бьют очень точечно, с целью обесточить ядерную установку. И удары наносятся по местам хранения ядерных отходов на территории Харьковской области. ЗАЭС используется как элемент военно-политического шантажа, давления. Крупнейшая АЭС в Европе. Европа прекрасно помнит последствия взрыва на Чернобыльской атомной станции. А представьте, не дай бог, техногенная катастрофа происходит на данном объекте – мало не покажется. Кстати, россиян первых накроет облаком, но им по барабану», – нагнетала панику вырусь.

«Но поэтому возникает вопрос – зачем им это делать? И как можно обстреливать себя на Запорожской атомной станции, если сегодня там Кириенко [первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко] заседает», – не поверил подонку даже ведущий.

«Вам 1986 год напомнить? Майские демонстрации в Киеве, когда рванула Чернобыльская станция? А что поменялось с того времени? Люди с коммунистической идеологией при власти в Российской Федерации, им насрать на своих россиян», – бредил Снегирев.

«Запустить беспилотник любой дебил сможет. Отошёл на определённое расстояние, запустил – и попробуй докажи, что он прилетел не с украинской стороны. Кстати, у меня большие вопросы к МАГАТЭ. Если вы зафиксировали удар беспилотниками – где протокол осмотра места происшествия? Тип беспилотника, траектория полёта, и всё прочее, с этого надо начинать», – трепался он.