«Мало осуждала СВО!» – на Орбакайте хотят натравить Интерпол и украинскую диаспору

Вадим Москаленко.  
05.04.2025 23:02
  (Мск) , Киев
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Дзен, Русофобия, Украина


Проживающая в США «российская» певица Кристина Орбакайте хоть и осудила Специальную военную операцию, всё равно должна быть наказана за старые концерты в Крыму. Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бежавший в Израиль иноагент Аркадий Бабченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Эстонию приезжает Кристина Орбакайте, которая выступала в октябре 2022 года в Крыму. Сейчас она приезжает в Эстонию. Хотя некоторые пишут, что она изменилась, она против Путина. Что вообще происходит?» – возмутился ведущий.

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Проживающая в США «российская» певица Кристина Орбакайте хоть и осудила Специальную военную операцию, всё...
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«Ну а чего. Разве есть запрос от полиции на международный розыск за незаконное пересечение границы, и неоднократное? У девушки литовский паспорт, она не в розыске, почему бы ей не поездить с концертами. Но я думаю, скандал поднимут, и её концерты отменят.

Вон, Меладзе приезжал в Таллин – ничего, половина зала была украинскими беженцами, набухались там, и вся местная пресса об этом потом писала. Почему бы Орбакайте не приехать. Она ведь тоже как бы против Путина», – сказал Бабченко.

«Этим должно заниматься посольство Украины, в первую очередь. И прокуратура должна подать в розыск в Интерпол. И украинская диаспора должна поработать. И полицейский департамент Эстонии должен смотреть», – добавил живой труп.

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