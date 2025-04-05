«Мало осуждала СВО!» – на Орбакайте хотят натравить Интерпол и украинскую диаспору

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Проживающая в США «российская» певица Кристина Орбакайте хоть и осудила Специальную военную операцию, всё равно должна быть наказана за старые концерты в Крыму. Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бежавший в Израиль иноагент Аркадий Бабченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Эстонию приезжает Кристина Орбакайте, которая выступала в октябре 2022 года в Крыму. Сейчас она приезжает в Эстонию. Хотя некоторые пишут, что она изменилась, она против Путина. Что вообще происходит?» – возмутился ведущий.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Ну а чего. Разве есть запрос от полиции на международный розыск за незаконное пересечение границы, и неоднократное? У девушки литовский паспорт, она не в розыске, почему бы ей не поездить с концертами. Но я думаю, скандал поднимут, и её концерты отменят. Вон, Меладзе приезжал в Таллин – ничего, половина зала была украинскими беженцами, набухались там, и вся местная пресса об этом потом писала. Почему бы Орбакайте не приехать. Она ведь тоже как бы против Путина», – сказал Бабченко.