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Поддержка Украины является необходимым, но недостаточным условием для защиты международного порядка, основанного на правилах, и в отсутствие регионального подхода существует риск дальнейшей агрессии в Черном море, а долгосрочное решение зависит от безопасного, процветающего и взаимосвязанного Черноморского региона.

Об этом заявила министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску,передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Глава румынской дипломатии приняла участие в мероприятии «Черноморский регион как глобальная переломная точка», организованном Институтом Гудзона в Вашингтоне.

«Агрессия Москвы в Черноморском регионе преследует четкие политические цели. Она направлена на создание альтернативного регионального порядка, в котором государства имеют ограниченный суверенитет, навязанный в одностороннем порядке великими державами. (…) Конечный результат вызова России международному сообществу. Порядок, основанный на правилах в Черноморском регионе будет отражен на глобальном уровне. Он будет иметь глубокие и прямые последствия не только для нашей безопасности, но также для безопасности США и способности США возглавить глобальную коалицию в поддержку международного порядка, основанного на правилах», – вещала глава румынской дипломатии.

Она утверждает, что все основные игроки, которые в настоящее время бросают вызов «международному порядку», основанному на правилах, «постепенно объединились и одновременно активно участвуют в Черноморском регионе в поддержку российской агрессии», упомянув здесь Иран, Северную Корею и Китай.

«На наш взгляд, Черноморский регион является хрестоматийным примером того, как пересекаются вызовы, перечисленные в нынешней Стратегии национальной безопасности США. У нас есть национальные конкуренты, объединяющиеся в поддержку агрессии, в том числе путем извлечения выгоды из общих вызовов для достижения своих ревизионистских целей. Этот союз является ключевым событием. Он связывает Черное море со всеми другими геополитическими горячими точками, а евроатлантическую безопасность – с безопасностью в Индо-Тихоокеанском регионе», – рассуждала Одобеску.

Отметим, что термин «порядок, основанный на правилах», являющийся частью западного нарратива, не отражён ни в одном из международных правовых документов. По мнению авторитетного юриста Джона Дугарда, действующего судьи ad hoc в Международном Суде ООН и бывшего члена Комиссии международного права ООН, «эти правила представляют собой негласные соглашения между горсткой западных государств, в отношении которых не было четкого согласия других членов международного сообщества».