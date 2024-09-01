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Киев должен немедленно остановить транзит российского газа через свою территорию, воспользовавшись захватом станции Суджа. Об этом в эфире видеоблога «Politeka» заявил эмигрировавший из Украины в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Донбасс, там города, поселки огромные, по 3 тысячи, 10 тысяч. И вот сейчас мы теряем действительно хорошие города, а взамен мы получаем непонятно зачем захваченную деревню в 49 человек», – возмутился миллионер.

«Непонятно зачем захвачен счетчик, который считает газовую трубу. Вы что, его остановили? Вот зачем вы его захватили? Там как ходили 70 человек его обслуживали, так и ходят. Газ как шёл, так и идёт. Вопрос, зачем вы его захватили? Они, никто не может ответить. На пресс-конференции Зеленский не смог ответить. А зачем? Мы прекрасно знаем, сколько газа проходит через территорию Украины. И общественность задаёт вопрос: если мы хотим заставить Россию пойти на уступки, перерубите трубу нафиг. Там 30 миллиардов долларов через эту трубу прокачивается. А получает Украина 1 миллиард долларов за прокачку. 1 к 30. Но нет, труба священная. Труба святая. Её охраняют все войска: и НАТО, и Украины, и России. И не дай бог в неё пуля ударится», – подытожил миллионер.