01.11.2020, Москва, Владимир Гладков
 
миграция, Россия, Средняя Азия
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Малофеев предложил заменить трудовых мигрантов из Средней Азии россиянами из депрессивных регионов


Из-за пандемии коронавируса многие трудовые мигранты из Средней Азии вернулись к себе на родину, поэтому компании и работодатели должны наладить сотрудничество с депрессивными регионами РФ и начать обеспечивать работой сограждан.

Об этом в ходе съезда «Союза добровольцев Донбасса» заявил православный олигарх Константин Малофеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В первую очередь, решать экономические проблемы нужно с помощью рабочей силы из граждан России. Вот сейчас известно, что в Москве порядка полутора миллиона мигрантов отъехало домой в связи с ковидом и другими вопросами. Строительный комплекс Москвы решает, как эту проблему решить, кем заместить, и говорит: «Неужели придётся вахтовым методом возить из российских регионов», – сказал он.

Малофеев подчеркнул, что российские компании в выборе рабочих должны отдавать предпочтение гражданам своей страны из депрессивных регионов.

«Ну ничего себе, оказывается, какая огромная проблема – взаимодействовать с российскими регионами. А взаимодействовать с диаспорами им не сложно. Поэтому всё, чего мы хотим – это чтобы, в первую очередь, рабочие места в России доставались гражданам России.


И, конечно, в этом смысле Москва, столица, здесь рядом огромное количество депрессивных русских регионов. И хотелось бы, чтобы в первую очередь приезжали оттуда», – сказал олигарх.

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