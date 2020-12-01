Малофеев считает Стрелкова героем. Тот в ответ назвал олигарха предателем
Православный олигарх Константин Малофеев, считающийся одним из спонсоров Русской весны 2014 года, заявил, что не видит проблем в том, что его новосозданное политическое движение «Царьград» носит такое же название, как и одноименная бизнес-группа, которой он владеет.
Об этом Малофеев заявил телеведущему-коммунисту Максиму Шевченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Ничего страшного», – заявил олигарх, пояснив, что мотивом назвать политическое движение точно так же, как и бизнес-группу, была «узнаваемость бренда».
Еще один свой одноименный актив – телеканал «Царьград» Малофеев назвал «социальным проектом» и уточнил, что поставил задачу выйти телестудии на «безубыточность» через пять лет.
«У телеканала есть цель – через 5 лет стать самодостаточным», – сказал он, отказавшись уточнить, каким образом (ссылаясь на угрозу западных санкций), но категорически отвергнув расчет получать дотации из госбюджета.
В качестве примера Малофеев привел открытую ранее гимназию, которая на 11 году существования также стала безубыточна.
Между тем, олигарх заявил, что его политическое движение не претендует на занятие власти в России.
«Я не хотел бы и не готов. Потому что я считаю, что президент Путин – это лучшее, что у нас было за 100 лет», – сказал Малофеев.
«Конференции, круглые столы – наше общество выросло. Люди хотят больше – участия в общественной жизни. Это не только переименование улиц. Сейчас происходит наступление на традиционные семейные ценности – появление ювенальных законов, детей собираются забирать из семьи», – описал он задачи «Царьграда».
По просьбе Шевченко бизнесмен также охарактеризовал бывшего сотрудника своей охраны Игоря Стрелкова, который ранее неоднократно обвинял Малофеева в предательстве Русской весны.
«Я считаю Стрелкова героем. Независимо от того, что произошло потом – некую нашу размолвку, что он напишет обо мне», – сказал Малофеев.
Интересно, что сам Стрелков накануне подверг резкой критике создание «Царьграда», а также еще одного политического проекта на патриотическом поле – партии «За правду» Захара Прилепина.
«Целый ряд персонажей прямо замазан в гнусном предательстве Русского народа Украины», – утверждает Стрелков.
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