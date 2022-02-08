Малофеев: Выборы упразднить. России нужен император-автократ, а не президент

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Россия должна отказаться от должности президента и перейти к монархической форме правления.

Об этом, передает корреспондент, «ПолитНавигатора», заявил российский миллиардер Константин Малофеев, называемый зачастую «православным олигархом».

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Он призвал к созданию Российской Империи и объяснил, кем будем управляться это образование.

«Императором. Он может называться царем, монархом», – сказал Малофеев «Комсомольской правде».

При этом он считает, что правитель империи «не может называться президентом».

«Он должен быть автократором и отвечать перед Богом. Он не должен выбираться демократически. Демократическая держава, вдруг посчитавшая себя империей, глубоко ошибается. Если мы с вами обзовем церковь домом культуры, она от этого домом культуры не станет», – отметил собеседник издания.

Ему задали уточняющий вопрос, предлагает ли он он отказаться от выборности президента.

«Рано или поздно станет понятно, что наша автократия, в которой мы сейчас живем (слава богу, что не в олигархическо-популистской демократии!), должна будет названа своим именем. Империей. В России, на мой взгляд, наиболее успешный строй существовал в XVII веке, когда был царь и Земские Соборы. Тогда была формула: власть царю, сила слова – народу. Но именно народу, а не представительной демократии», – отметил миллиардер.

По его мнению, выборы нужны только на муниципальном уровне, но не по партийным спискам, а за конкретных людей, которых ты знаешь.

«А они, в свою очередь, должны избирать областных депутатов, те – депутатов Госдумы. В таком случае у нас будет именно голос земли, а не голос профессиональных политиков, которые отвлекаются на общение с народом только во время выборов», – резюмировал малофеев.