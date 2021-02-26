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26.02.2021, Симферополь, Максим Карпенко
 
Вандализм, Дзен, Крым, Происшествия, Россия, Севастополь
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Малолетние вандалы испохабили восстановленное Россией в Крыму


Вандалы изуродовали отремонтированные после воссоединения с Россией набережную Салгира в Симферополе и Таврическую лестницу в центре Севастополя. Фотографиями и видео произошедшего делятся пользователи соцсетей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, на симферопольской набережной, ремонт которой стоил около 600 миллионов рублей, появились граффити. Вандалы не пожалели ни новую плитку в подземных переходах, ни отреставрированные арки мостов, ни парапеты вдоль реки.

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«Прошелся по набережной Салгира. Нет слов цензурных Ниже – лишь малая часть рукоблудства какой-то дебильной шпаны. Про видеонаблюдение забыли. Ну что же – пожинаем плоды этой бесхозяйственности», – пишет на своей странице в соцсети крымский журналист Максим Грознов.

Комментаторы считают, что ситуацию могла бы спасти система видеонаблюдения, которую городские власти почему-то не установили.

Крымский социолог Наталья Киселева предложила задействовать в охране набережной от вандалов финансируемое за счет бюджета ополчение.

В Севастополе же граффитчики в очередной раз исписали объект культурного наследия регионального значения – Таврическую лестницу. Надписи появились также на фонарных столбах и таксофонных будках на недавно отреставрированной за счет бюджета Москвы улице Большая Морская.

«Помимо Большой Морской, враги уничтожили покрытие Таврической лестницы. Объект культурного наследия. И эти звери среди нас!» – написал в своем блоге директор департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.


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