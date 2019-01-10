Малолетних детей в России будут искать по сигналу с мобильника

10.01.2019, Москва, Галина Шершнева

Госдума РФ приняла сегодня в первом чтении законопроект, позволяющий полиции оперативно искать пропавших детей по данным геолокации мобильных телефонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Сейчас, чтобы узнать данные геолокации, нужно получить разрешение суда. Это приводит к потере времени при поиске пропавших детей

«Задумайтесь: за последние 5 лет в России искали 40 тысяч несовершеннолетних, из них 13,5 тысячи – малолетние дети, которые находятся в беспомощном положении. В 2017 году было подано 8000 заявлений об исчезновении детей, и уже 40% из них касаются малолетних. Мы предлагаем дать возможность правоохранителям действовать незамедлительно, потому что при поиске ребенка имеют значение не сутки, а часы и минуты», – сказала один из разработчиков законопроекта вице-спикер Ирина Яровая.

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Законопроектом предлагается разрешить полиции запрашивать данные геолокации без разрешения суда, но при согласии родителей или опекунов ребёнка. При этом полицейские должны будут уведомить суд о начавшихся поисковых работах.

Правоохранителям предоставляется право использовать данные геолокации на 48 часов. В дальнейшем оперативно-розыскная деятельность будет либо продлена, либо остановлена.