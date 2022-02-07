Маломуж: «Путин добился успеха и будет давить дальше. Это большая опасность»

Президент России Владимир Путин добился того, что заставил считаться Запад с Москвой как с крупным геополитическим игроком.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Маломужа, Путин не только добился того, чтобы НАТО и США пошли на уступки России, но и фактически закрепил за собой Украину как зону интересов РФ.

«И тут, через несколько лет буквально поднимается Путин за счет военной составляющей, за счет своих требований. На что он рассчитывает? Во-первых, с ним уже играют по правилам мировых форматов безопасности – раз, его признают, даже под давлением того, что он делает оружием, угрожает, но с ним уже считаются.

Мы так условно говорим – с Путиным: ядерный чемоданчик и другие есть зависимости, например, энергетические. То есть, считаются с таким сборным Путиным, его сектором в целом, Российской Федерации.

С другой стороны, он добился ряда позиций. Это позиции, что его уже возобновили в формате общения на высших уровнях, и общения с НАТО, и общения в рамках 20-ки, и понятно, что в формате безопасности идут на договоренности, предлагают договоренности.

По стратегическим вооружениям, средней и малой дальности, размещения ракет не только в Украине, но и Восточной Европе. То есть, ряд вопросов, которые готовы обсуждать относительно учений, относительно совместных видений борьбы с международным терроризмом. 12-ть позиций, которые уже сегодня даны, ответы письменные США или договорены во время переговоров высшего уровня между Россией и США. Обсуждены как возможные элементы сотрудничества.

Есть НАТО, как суверенный орган, который остается независимым, и ставит вопросы Путину, что у тебя перспектив тут нет, нам диктовать условия. Но сотрудничать с НАТО тоже договорились – и в формате миссии, и совместной комиссии – то есть, он и этого добился, это же было отменено.

И, понятно, что касается Украины. Да, он не добился официального признания, что это его территория, которая контролируется. Но, все-таки, он добился, что мы в ближайшее время не вступим в НАТО и, понятно, что он будет давить дальше.

Это зона экономических интересов, гуманитарного даже контроля, а позже – политического, потому что он будет пытаться формировать тут пророссийские силы и позиции… Это большая опасность», – заявил Маломуж.