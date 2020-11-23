Малороссийский жулик: Экс-глава Зе-офиса дал интервью Собчак

23.11.2020, Киев, Максим Карпенко

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан дал интервью либералке Ксении Собчак. Беседа записывалась на «нейтральной территории» в Турции.

Богдан в целом не озвучил никаких новых сенсационных данных, но зато, запинаясь и «виляя» с бегающими глазами в ответ на острые вопросы, дал хорошее представление о деградации украинской верхушки, которая все больше напоминает «гопников с района». «Как человек, который не может построить грамотно свою речь и сформулировать фразу, может быть высокопоставленным чиновником?» – комментирует один из зрителей ролика.

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Главным моментом беседы с Богданом стало его обращение к Владимиру Путину с призывом предать русских Донбасса и вернуть его под контроль бандеровской Украины, где, якобы, нет никаких кровожадных планов в отношении населения ЛДНР (что неоднократно опровергалось публичными анонсами массовых репрессий, которые готовит Киев).

Богдан заявил, что Украина не может выполнить требования Минских соглашений о широкой автономии для Донецка и Луганска. В свое время Петр Порошенко подписал этот пункт, поскольку под Дебальцево гибли украинские солдаты, сослался Богдан. Теперь же «общество сделать этого не позволит».

«Проблема номер один – это требования, которые есть в «Минских соглашениях». Это внести изменения в Конституцию Украины об особом статусе этих регионов. Вот это требование, оно реально невыполнимо.

У нас была попытка еще при президенте Порошенко внести какие-то изменения, и она привела к броску гранаты, взрыву и погибшим полицейским. Этот вопрос очень сильно раскалывает общество.

Я считаю, что в каком-то дипломатическом диалоге можно найти компромисс в ответе на вопрос: «А что такое специальный статус?». Но у нас на сегодняшний день не получается этот компромисс, этот диалог не выстраивается», – заявил Богдан.

При этом, Собчак заметила, что у Владимира Путина нет никаких причин верить Украине, чье руководство каждый раз срывает выполнение подписанных им же «Минских соглашений».

– Поймите, со стороны Путина это написано, вы подписали, а сейчас вы даете «заднюю». Вы, украинцы, имеется в виду с его точки зрения. Мы же все подписали, думает про себя Путин, – обо всем договорились. Чего не выполняете? Вот как думает Путин, как мне кажется, – заявила Собчак.

– Потому что это невозможно выполнить, оправдался Богдан.

– Зачем подписывали, нахрена тогда подписывать? – продолжила Собчак.

– Нахрена – это же вопрос встречный, нахрена это подписывать, – ответил бывший глава президентского офиса.

Богдан при этом признал, что Украина действительно не выполнила свои обязательства и «кинула» Россию еще и на переговорах «Нормандского формата» в Париже в прошлом году.

«Там были переговорные группы, которые подписывали какие-то документы, они опубликованы в интернете, и потом дальше эти договоренности не были выполнены. Это были переговоры не лично Зеленского, а представителей со стороны Украины и со стороны России. «Кинули», ну не знаю, не выполнили обязательства.

Может, не надо было их брать на себя, может, надо было сначала понять, сможешь ты это сделать или не сможешь. Там была переговорная группа, которая подразумевала, что представители Украины будут вести переговоры с представителями ЛНР и ДНР. И этой переговорной группы так и не было создано.

Понимаешь, каждый вопрос в Украине очень большое напряжение вызывает. В действительности, людей, которые настроены агрессивно, и с той, и с другой стороны очень много.

Вам тоже надо понимать – в вопросе мира очень сложная ситуация. С одной стороны, можно внутри страны раскачать еще какую-нибудь не войну, но нестабильность. С другой стороны, он (Зеленский, – авт.) искренне хочет, весь народ хочет, чтобы война закончилась и конечно хочется, чтобы она закончилась победой. Пусть это победа будет не военной, а дипломатической – это вообще идеально.

С другой стороны, почему Россия не хочет сделать шаг назад? В чем проблема? Вам зачем Донецк и Луганск?» – заявил Богдан и обратился к Путину:

«Пожалуйста, Владимир Владимирович, сделайте шаг назад. Смотрите, с точки зрения всего мира, всего населения это будет поступок сильного, это будет как раз победа».

На это Собччак поинтересовалась, что подразумевает Богдан под «шагом назад».

– Да переподписание «Минских соглашений». Я точно знаю и точно понимаю, что есть алгоритм действий. Я не могу его рассказывать, но я знаю, что существует алгоритм, – ответил Богдан.

Он также посчитал, что Украине не обязательно предоставлять ДНР и ЛНР особый статус, уверяя, будто жителям Донбасса не грозит резня.

«Я считаю, что особый статус не обязательно вписывать в Конституцию. Есть определенные вещи, общие для всей страны, есть вещи, которые можно прописать в отдельных законах. Я не знаю, закон про полицию…

Ты же понимаешь, почему Путин так настаивает на этом особом статусе? Что он решает, чем он защищает жителей этой территории в будущем. Путин все время говорит публично о сербском городишке Сребренице, резня в Сребренице – как пример, что, если этого особого статуса не будет, то тогда какие-то националистические, фашистские, еще какие-то страшные силы придут и просто всех вырежут. Ну нет, в Украине точно нет такой повестки националистической. У нас националистические партии не проходят в парламент, не собирают многочисленное число голосов», – перешел к открытому вранью Богдан.