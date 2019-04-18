Малороссия или Новороссия? Украине подбирают новое название

18.04.2019, Донецк, Максим Карпенко

После восстановления мира на Донбассе Украина будет переформатирована, переименована, а население страны пройдет через покаяние.

Об этом в интервью журналисту Юрию Котенку заявил священник УПЦ Московского патриархата отец Феофан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Священник подчеркнул, что все население бывшей Украины должно будет покаяться друг перед другом, иначе примирения не будет.

«Там будет расцвет монашества и возвращение к Богу и покаяние, для меня это факт. Потому что далеко не у всех там умерла совесть. Люди с совестью будут очень раскаиваться и оплакивать то, что они творили эти пять лет. Потому как уже сейчас начинают прозревать они… Времена будут труда и молитвы, возрождения мирной жизни, строительство нового государства. Как оно будет называться – это еще большой вопрос, потому что вряд ли можно будет возвращаться к названию Украина. Как-то, может, по-другому будет названо, может Малороссия, может Новороссия большая. Это будет государство тружеников и молитвенников», – заявил отец Феофан.