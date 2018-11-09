“Маловато будет”: сотрудник СБУ гордо отказался от взятки в 5 тысяч долларов

09.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

В Полтавской области задержан местный “криминальный авторитет” на предложении взятки сотруднику СБУ, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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“Оперативники спецслужбы установили, что представитель криминальных кругов региона предложил оперуполномоченному областного управления СБУ 5 тысяч долларов”, – говорится в сообщении.

Как отметили в СБУ, в такую ​​сумму злоумышленник оценил содействие правоохранителя в решении вопроса о прекращении уголовного производства за нелегальное функционирование автозаправочной станции в одном из населенных пунктов области и непринятие соответствующих мер правового реагирования. После получения противоправного предложения оперативник сразу обратился к внутренней безопасности СБУ.

“Правоохранители задержали “авторитета” в одном из населенных пунктов Полтавской области согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины при попытке передачи очередной суммы обещанного “гонорара”. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 369 УК решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения”, – отметили в СБУ.