Мальта объявила о безусловном доверии российской вакцине «Спутник V»

26.05.2021, Москва, Олег Кравцов

Мальта заинтересована в том, чтобы поездки российских туристов в эту страну возобновились как можно скорее.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил министр иностранных дел Мальты Эварист Бартоло, у которого поинтересовались, почему ЕС так долго не может одобрить российскую антиковидную вакцину «Спутник V».

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«Я должен заверить вас, что в наших интересах, чтобы российские туристы смогли приехать на Мальту. Вы должны понять, что туризм очень важен для страны, ведь это около 30% нашей экономики. До пандемии у нас было более 30 тыс. российских туристов. Это хорошие туристы, проводящие много времени на Мальте. Мы бы также хотели, чтобы российские студенты приезжали к нам учить английский. До COVID-19 к нам приезжало около 6 тыс. молодых людей для этих целей. Мы бы очень хотели возобновить эту практику», – сказал министр.

Он говорит, что его страна делает «все возможное, чтобы Европейское агентство сертифицировало и признало «Спутник V».

«Могу вам сказать, что наши сотрудники в посольстве в Москве вакцинировались «Спутником V», и у них всё хорошо. Они не только в порядке, но и с улыбкой говорят мне, что чувствуют себя даже лучше, чем раньше. Так что у нас нет предубеждений против российского препарата.

Мы настолько поддерживаем российскую вакцину, что спросили о возможности производить ее у нас — на территории нашей страны. Мы хотели бы, чтобы российская фармацевтическая промышленность присутствовала на Мальте. У нас на Мальте есть хорошие фармацевтические компании из разных стран. У нас также есть возможность проверять медицинские изделия, поэтому мы могли бы сертифицировать их и разрешать их использование в других странах. Поэтому Мальта выступает за совместное сотрудничество в этой области», – резюмировал Бартоло.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Мексика отвергла пропаганду и сделала ставку на российскую вакцину.