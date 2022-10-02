Мальтийский стервятник: Кого Украина направила послом на масонский остров

Новости Украины

На днях Зеленский назначил посла Украины в Ватикане (с 2021 года) Андрея Юраша на аналогичный пост при Мальтийском ордене. Или, как гласит официальное название, Суверенном военном ордене госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству.

Напомним, что Юраш – тот самый «религиовед» (хотя на самом деле – всего лишь нацистский борзописец, окончивший факультет журналистики Львовского университета), который, находясь на государственной должности, усердно помогал Порошенко в деле антиконституционного вмешательства в дела УПЦ МП, насильственного захвата храмов и беззаконного перевода их в ПЦУ. Невзначай, правда, на своей госниве «религиоведения» он вдруг заделался целым кандидатом философских наук. Впрочем, как клепаются подобные диссертации для госчиновников высокого ранга, на Украине хорошо известно.

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Сей порошенковский клеврет еще в сентябре 2014 года был поставлен «Потрохом» на должность начальника Госдепартамента по делам религий при министерстве культуры. Который потом, его стараниями, вырос аж в Государственную службу. Как позже выяснилось, это было сделано с явным прицелом на альянс с Константинопольским отступником Варфоломеем и на получение от него «томоса», расколовшего Православие в Незалежной.

После прихода к власти Зеленского начались смещения и перетасовки креатур Порошенко, в результате чего Юраш лишился своего поста в Госкомрелигий. Но куковал без работы он недолго. Вскоре Зеля пригрел и его самого, и его отпрыска, видимо, «заценив» активность этих двух персонажей в плане полезности для продвижения антиправославной политики Госдепа США, как, впрочем, и для себя любимого. Ныне депутат Юраш-младший входит в состав временной следственной комиссии Верховной Рады «по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины и представлять угрозу национальной безопасности Украины». То бишь занимается карательной деятельностью против инакомыслящих. А старший продолжает наводить мосты с Ватиканом для усиления католической и униатской экспансии на Украине и распространения ее на исконно православные восточные земли. Теперь вот в сферу его деятельности – а точнее сказать, вредительской возни – включена и Мальта, с ее исторической связью с масонами.

«Мальтийский сокол» – так назывался знаменитый роман американского писателя Дэшила Хэммета о масонской золотой реликвии. Масонство возникло на Мальте 1730 году, когда там пустила корни ложа «вольных каменщиков» под названием «Parfait Harmonie» («Идеальная Гармония»), зародившаяся незадолго до того во французском городе Марселе. Спустя десятилетие, к 1741 году, она уже вовсю правила бал на этом цветущем острове. Масонами были многие рыцари старинного ордена святого Иоанна, обосновавшегося там фактически на правах отдельного государства, как Ватикан в Италии.

Многие рыцари и дворяне являлись членами лож, сильно повлиявшими на распространение масонства на острове: такие, как, например, великий магистр де Роган-Полдю и магистр Пинту да Фонсека. Ныне на Мальте имеются две масонские ложи: Суверенная и Великая, эдакий отросток Суверенной. Они внешне вполне безобидны, хотя в их подпольном интриганстве мало кто сомневается.

Сам же орден сегодня – маленькое государствоподобное образование, которое, тем не менее, обладает статусом организации-наблюдателя при Совете Европы и ООН. (Вот это да, с чего бы – не масонскими ли стараниями?) Им установлены дипломатические отношения со 112 странами, в том числе, с Украиной.

Глава карликового квазигосударства – великий магистр – играет роль своеобразного нунция или даже вице-короля папского престола. Он оказывает ватиканским дипломатам юридическую и процессуальную помощь, лоббирует их интересы в сфере международных и дипломатических отношений и т.п. Мальтийский орден эмитирует собственные деньги, паспорта и почтовые марки. Тем не менее, несмотря на его претензии на государственный суверенитет, многие эксперты относятся к его самостоятельности весьма скептически. Они считают его структурой, полностью управляемой Ватиканом. Чему имеется немало свидетельств. Например, когда орден, под эгидой своей благотворительности, в начале нулевых допустил раздачу бесплатных презервативов секс-рабыням в Мьянме, Ватикан, запрещавший контрацепцию, в лице самого Папы Франциска, устроил великому магистру Мэтью Фестингу такой разнос, что тот сложил с себя полномочия.

Вообще Мальтийский орден (которому уже более тысячи лет) был основан в 1099 году ради обеспечения ухода за больными паломниками во время Крестовых походов. Его госпитальеры сегодня позиционируют себя как благотворителей, помогающих бедствующим людям во всем мире. И действительно, тысячи простых волонтеров из ордена пытаются оказывать лечебную поддержку наркозависимым, трудятся в клиниках для больных СПИДом, помогают в спасении мигрантов на морях, кормлении европейских бездомных и т.д. Но все это простые госпитальеры. И все это лишь внешняя сторона его деятельности. А что может скрываться за ней? Почему порошенковский и зеленковский антиправославный стервятник вдруг назначается на Мальту именно во время военного противостояния с Россией?

Вероятнее всего, с той целью, чтобы под эгидой и крышей уважаемого на Западе рыцарского сообщества организовать и пропиарить кампанию по оказанию волонтерской и гуманитарной помощи беженцам и пострадавшему от войны населению восточных областей. О том, как эта помощь расхищается и затем распродается направо и налево в больших супермаркетах и маленьких «гендэлыках», украинцы слышат и видят воочию практически каждый день. Но в случае с дипломатией по-юрашевски, кроме разворовывания на миллионы долларов, всплывает и еще одна, вполне правдоподобная составляющая. А именно: массовая католическая и униатская промывка мозгов нуждающимся людям, втюхиваемая вместе с пакетом дармовой гречки или бутылкой подсолнечного масла.

Такое предположение могло бы показаться малоубедительным, если бы не многочисленные факты явной экспансии Ватикана и униатских структур, наблюдаемые на Украине еще начиная с распада СССР. Если бы не строительство в Киеве кафедрального собора Украинской греко-католической церкви сразу после Майдана – 2004 (до той поры униаты не смели переносить свою кафедру в Мать городов русских). Если бы не перманентное расползание, на манер тараканов, папских и униатских «миссионеров» на Слобожанщину, Донбасс и другие исконно русские земли. И так далее, и тому подобное. О тотальной агрессии против Московского патриархата, антиправославной и раскольничьей пропаганде уже и говорить не надо. Равно как и о явном заигрывании Зеленского и его шайки с Ватиканом и всякими «благотворительными» орденами. Вспомним, сколько было обоюдных визитов и встреч высших чинов украинской камарильи и папского престола. Как Зеля и Шмыгаль стелились и расшаркивались, приглашая главу Ватикана в Киев – конечно, в угоду хитроумному Госдепу, затеявшему все эти махинации.

Так что война войной, а козни против канонической Церкви – по расписанию. Равно как и выполнение прочих антироссийских задач, поставленных перед Банковой ее заокеанскими пупенмейстерами в том же расписании.