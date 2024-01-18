Маляр признала, что Запад больше не верит украинской пропаганде о войне

Анатолий Лапин.  
18.01.2024 14:19
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Пропаганда, СМИ, Украина


На Западе больше не воспринимают войну на Украине под тем углом, как это подают украинские медиа.

Об этом в эфире интернет-канала «Власть vs Влащенко» заявила бывшая замминистра обороны Украины Анна Маляр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На Западе больше не воспринимают войну на Украине под тем углом, как это подают...

По мнению Маляр, украинским СМИ нужно менять подход в освещении происходящего.

«Про войну сегодня нужно говорить уже другими словами, как бы нам неприятно было это слышать. Мне тоже было неприятно, когда мне это говорили, но западное общество уже не воспринимает войну через призму того, как это показываем мы, как мы передаем», – сказала экс-чиновница.

«То есть, с таким надрывом, он у нас есть, это наша боль, наша трагедия, но они желают видеть иначе эту информацию о войне. И, собственно, об этом я говорила с четырьмя сотнями европейских и американских журналистов, куда меня приглашали в Германии, с их документалистами, которые освещают нашу войну.

И мы пришли совместно к той позиции, что нам нужно войну освещать под другим углом – так, как готов смотреть их зритель, и как он готов это воспринимать», – заявила Маляр.

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