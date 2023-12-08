Маляр рассказала, как Зеленский «готов был застрелиться» в первые дни СВО

С началом СВО украинское руководство и военное командование скрылось на несколько месяцев в бункерах, где приняло решение предпочесть самоубийство сдаче в плен.

Об этом в интервью киевской пропагандистке Алесе Бацман рассказала бывшая замминистра обороны Украины Анна Маляр, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас чаты, я по чатам всё поняла (что началась СВО 24.02.2022 – ред.), я сразу выехала к военным, спустилась, где командование находилось, на совещании. И всё, и за нами закрыли двери, безопасность сказала, что теперь выходить нельзя, потому что там наверху опасно, и там мы остались на несколько месяцев», – сказала Маляр.

Тем не менее, по её словам, украинское командование не чувствовало себя в безопасности даже в бункере.

«Угроза жизни, безусловно, была просто потому, что большинство военных объектов построены ещё в советские времена. Я сейчас скажу страшную вещь, но большинство из них в Google есть. И прямо так и подписаны, что это военная часть номер такая-то. И нам пришлось в первые дни связываться с Google, вот. Поэтому секретов не было никаких. Кроме того, если оно строилось в советские времена, то, безусловно, план помещения, входов-выходов, безопасности – всё оно, понятно, что есть у врага», – рассказала экс-чиновница.

Бацман спросила, обговаривалась ли ситуация, при которой нужно «что-то с собой сделать», чтобы не попасть в плен. Бывшая замминистра сказала, что такой вопрос озвучивался.

«Разные сценарии отрабатывались, и в первые дни были риски, и для президента был большой риск, но он мужественно остался в государстве, и это был важный сигнал всей нации: мы остаёмся, воюем. Естественно, мы всё это обговаривали, этот сценарий, в том числе. Безусловно, если мы говорим о вероятности плена, то у военных сдача в плен – это преступление. Во-вторых, есть моральные вещи. Так и обговаривалось, что никто не будет добровольно, конечно, не будет сдаваться, все понимали, что риск погибнуть огромный. Я думаю, что каждый для себя лично этот вопрос внутри проговорил – готов он погибнуть за это государство или нет. Из тех людей, с кем я была, там все готовы были», – заверила Маляр.

«Ты в принципе для себя решила, что если, не дай Бог, будет риск плена, то ты не будешь сдаваться живой и что-то делать с собой? То есть у тебя реально был план – пистолет, яд?», – напрямую спросила пропагандистка.

«Сейчас идёт война, поэтому мы не можем все детали раскрывать, но все, кто занимает руководящие должности, как в Минобороны, так и в ВС, хорошо понимают, что во время войны они могут быть уничтожены», – начала юлить Маляр.

«Но одно дело, когда уничтожен, а другое – самоубийство, по сути, потому что надо. Это очень тяжёлое решение и шаг», – настаивала Бацман.

«Это сложные вещи, и мне тоже было интересно услышать, как военные об этом говорят, но большинство, с кем я общалась, стоят на том, что лучше погибнуть, чем сдаться», – сказала бывшая замминистра.

«То есть у каждого был пистолет с пулей на случай, если, не дай Бог?», – уточнила пропагандистка.

«Ну, я не заглядывала, у кого что было, но в военной среде так принято говорить. Хотя, ситуации бывают разные», – уклончиво ответила Маляр.