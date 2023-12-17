«Малые города вымрут» – в Киеве рассказали, как ликвидируется жилой фонд Украины

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Скоро украинская инфраструктура станет просто не в состоянии обеспечивать жизнь в городах, что приведёт к вымиранию целых регионов.

Об этом в интервью киевскому политологу Юрию Романенко рассказал глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас почему проблемы во Львовской, Одесской и Киевской областях – потому что там ни копейки не вложено в модернизацию облэнерго. Там на одном трансформаторе висит в два-три раза больше потребителей, чем должно быть. Плюс там трансформаторы все древнейшие, которые никто не менял. И так у нас вся инфраструктура. И что с этим всем будет? Я вижу, что все эти трансформаторы и дальше будут гореть и вылетать. У нас и до войны любое погодное явление – и свет в четырёх областях вылетает», – сказал Попенко.

Он подчеркнул, что такими темпами украинские города просто вымрут, потому что на них не будут выделять никаких средств.

«Инфраструктура у нас полностью разрушена, ею никто не занимается. Украина реально превратится в отдельные удельные княжества. Города, где есть деньги, будут объединять вокруг себя всё, что только можно. Малые города будут просто умирать, как только закончатся деньги. Там просто вырежут все трубы, и люди будут жить в частном секторе. И все города будут заброшены, как Детройт. Посмотрите на Светловодск. Заброшенные многоквартирные дома, потому что централизованное отопление не работает», – сказал Попенко. «Будут отсеиваться целые жилые районы, потому что не будет денег. Жилой фонд будет просто ликвидирован. Будут ехать на Западную Украину, где безопасно. В Черновцах, Ужгороде, Луцке квартиры подорожали в полтора-два раза, какой-то просто бум», – добавил эксперт.