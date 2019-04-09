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09.04.2019, Донецк, Максим Карпенко
 
Донбасс, Политика, Россия, Экономика
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Малый бизнес Донбасса испытывает огромные трудности в России

Донецкие бизнесмены не могут полноценно торговать с Россией из-за того, что юридически ДНР остается украинской территорией в РФ. Ситуация ухудшилась после того, как Киев разорвал соглашение о Зоне свободной торговли. Теперь донецким предпринимателям приходится платить такую же пошлину при пересечении товарами российской границы, как и их украинским компаниям.

Сложности также возникают из-за того, что в ДНР не работает роуминг российских мобильных операторов. Это делает невозможным использование интернет-банкинга, для которого необходимо получение SMS с подтверждением операций.

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Также для работы с республиками Донбасса российских предпринимателей – партнеров компаний ДНР обязуют регистрировать внешнеэкономическую деятельность.

Об этом говорится в письме одного из донецких бизнесменов, которое опубликовал в своем блоге экс-советник правительства ДНР Роман Манекин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Возили мы свою продукцию в РФ с осени 2015-го. Тогда существовала такая система, что можно было попасть в список, освобождающий от уплаты пошлины в рамках договора о зоне свободной торговли между Украиной и Россией… С января 2016 Украина разорвала договор с РФ о свободной торговле. Российское правительство тогда как бы «шепотом» сказало, что наши республики – тоже Украина и будут платить пошлину.

Документы ЛНР и ДНР российская таможня принимает, теоретически сотрудничать с Россией можно, но не решены самые простые вопросы. Услуги российской таможни и взаиморасчеты с российскими партнерами идут через российские банки, которых в республиках нет. Но в 21-м веке это не вопрос, пожалуйста, есть Интернет, есть услуга интернет-банкинга.

Сложность, однако, в том, что банковский счёт привязывается к российской сим-карте, на которую, для подтверждения банковских операций, приходят смс с кодом подтверждения. Но на территории республик российские сим-карты бесполезны, так как ни «Феникс», ни «Лугаком» не предоставляют услугу роуминга. То есть, даже проплатить нельзя…

Второе: В РФ потенциальных покупателей продукции наших предприятий много. Но дело в том, что сотрудничать можно только с теми российскими покупателями, кто ведёт внешнеэкономическую деятельность. А ради какого-то там предпринимателя из ЛДНР российский предприниматель (покупатель) внешнеэкономическую деятельность у себя открывать не будет, ибо не хочет лишней бумажной волокиты», – приводит Манекин письмо бизнесмена.

Эти ограничения, по его словам, привели к тому, что малый и средний бизнес ЛДНР испытывает огромные трудности.

«Практически все малые и средние предприятия ЛДНР лишены возможности поставлять свою продукцию в РФ всего лишь из-за одного дурацкого условия, когда сотрудничать можно только с теми российскими предпринимателями, кто ведёт внешнеэкономическую деятельность.

Я пишу именно про малый и средний бизнес, у крупных предприятий совсем другая история – они и до образования ЛДНР вели внешнеэкономическую деятельность, и после отделения от Украины имеют средства и могущество её продолжать.

А вот малые и средние предприятия, потерявшие сбыт на Украине, не могут его заместить российским рынком по вышеуказанной причине, а, значит, и вернуть прежнее количество рабочих мест. Ведь малые и средние предприятия республик, как правило, имеют в качестве потенциальных партнёров таких же малых и средних предпринимателей, которые в подавляющем большинстве внешнеэкономическую деятельность не ведут», – поясняет предприниматель.

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