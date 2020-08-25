Малый бизнес выложит последние гроши за «покращення» к местным выборам

25.08.2020, Киев, Игорь Петров

Действующая украинская власть пытается завоевать малообеспеченный электорат накануне выборов, чем и объясняется принятие законопроекта №3963 «О внесении изменений в закон «О государственном бюджете Украины на 2020 год», предусматривающего увеличение минимальной зарплаты с 1 сентября.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политтехнолог Николай Волгов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Президент и монобольшинство пытаются навязать ту повестку, которая всегда традиционна для действующей власти – «покращення» прям тут, прям сейчас и тем более – для тех избирателей, которые социально незащищенные и старшего возраста. Это те, кто ходит на местные выборы.

Явка там будет порядка 40-45 в среднем по стране и вот из этих 40-45%, наверно, 80% избирателей будут старше 45 лет уж точно. Поэтому мы видим необходимость демонстрировать результат, который, по крайней мере, позволит президенту и его партии сохранить хоть какое-то лицо.

Местные выборы – это всегда соревнование партийных пресс-служб в таком ключе – кто лучше интерпретирует результаты: «победили независимые кандидаты, но они на самом деле не независимые, они вроде бы как с нами» и все остальное. Поэтому делают такие шаги.

В первую очередь, нагрузка ляжет на малый бизнес. В посткарантинных условиях непонятна вообще перспектива, что будет у нас в ближайшее время, чем мы закончим год. И малый бизнес получит еще серьезную нагрузку, потому что нужно спасать рейтинг действующей власти.

Ну, и мы видим, что система пошла вразнос, и сейчас президент уже не диктует, он пытается навязать какую-то повестку, какой-то формат. Но мы видим, что он уже не диктует условия. Его стратегия заключается в отсутствии стратегии – просто ситуативное реагирование на какие-либо вызовы. А то что вы, избиратели, себе надумали год-полтора года назад – это ваши личные проблемы.

Никто не будет посылать по известному адресу представителей международных структур, как вы видели в фильмах, олигархат продолжает играть в парламенте первую скрипку и с этим и связана, возможно, дискуссия относительно досрочных выборов», – сказал Николай Волгов.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, дополнительные бюджетные расходы на повышение минимальной заработной платы предлагается осуществить за счет увеличения поступлений от налога на доходы физических лиц и налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения.