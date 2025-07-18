«Малыми силами на огромной территории» – Арестович об отсутствии стратегического прорыва у ВС РФ
Сейчас на СВО 700 тыс россиян воюют против миллиона украинцев.
Об этом бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович заявил в интервью журналистке-иноагентке Юлии Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Почему фронт не провалился до сих пор? Потому что Россия ведет наступление малым количеством людей. По всем военным нуждам, правилам и нормативам, соответствующим целям и задачам военной операции, которую они проводят.
А второе — Украина просто большая страна с большим человеческим потенциалом. Даже если украинцы будут стрелять зажмурясь, и то будет трудно быстро продвигаться таким количеством людей», – рассуждал Арестович.
Он отметил, что доля украинцев, самовольно покинувших части на передовой, составляет 35-40%.
«Россия сделала очень важную вещь. Она не провалила оперативный уровень — ключевой и самый важный на войне. Он смыкает стратегию и тактику. Это самый сложный вид военного искусства. Наиболее труднодобываемый опыт и наиболее легко теряемый в мирное время. Никакие учения его не заменят. Поэтому посади даже баранов в российские штабы дивизий, армий и корпусов, они все равно этот опыт приобретут. В Украине нет такого оперативного уровня», – сказал Арестович.
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