В российских СМИ и околополитическом дискурсе тема про «наркомана и кокаиниста» Зеленского стала за последние года два едва ли не общим местом. Только ленивый не пишет что там «нюхает» украинский «кокаиниссимус». Это все можно было бы просто игнорировать, списывая на издержки пропаганды, поскольку со свечкой никто не стоял и анализы у хозяина Банковой не брал.

И в общем, оставим рассуждения на тему «кокаин и Зеленский» конспирологам с публицистами. А вот то, что Украина стала важным перевалочным звеном на пути попадания наркотиков (от первичного сырья до расфасованного порошка и таблеток) в страны ЕС – это факт бесспорный, не подлежащий сомнению и хорошо задокументированный, в том числе, и самими украинскими спецслужбами.

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Да и сама Украина стала полем боя разных наркогруппировок и в недалеком будущем эти бои за рынок только усилятся – по мере разрастания в стране полей, засеянных разрешенной на днях «в медицинских целях» коноплей, которая пополнит предложение на рынке, составив конкуренцию заморскому «коксу», синтетическому «герычу» и прочим амфетаминам. Объемы рынка там – миллиардные. И даже не в долларах, а в евро.

Реальную информацию не нужно искать по тайникам и секретным сейфам Достаточно внимательно следить за открытыми источниками, сопоставлять имеющуюся информацию и складывать два плюс два.

Вот, вроде бы проходная новость: в Киеве задержали наркодилера с килограммом кокаина стоимостью $100 тысяч. Ранее судимого 52-летнего дельца задержали в Шевченковском районе украинской столицы, когда он перевозил товар, теперь ему светит 12 лет тюрьмы.

Интерес в том, что это не единичный случай за последние полтора года. В этом году в порту Одессы уже задерживали большую партию «черного кокаина».

«В Одесский порт из одной из стран Южной Америки в адрес украинского предприятия поступило 2 контейнера со шлаком. Экспертами в отобранных из этих мешков образцах обнаружено почти 4 кг кокаина в пересчете на чистое вещество», – рапортовала одесская таможня.

Задержания наркоторговцев с крупными партиями кокаина имели место и во Львове. В частности, там сотрудники украинской спецслужбы ГБР накрыли канал поставки на Украину эквадорского кокаина. Как раз во время сбыта 3,3 кило кокаина стоимостью 135 тысяч долларов был задержан бывший полицейский чин, входивший в ОПГ, в переправлявшее кокаин из Латинской Америки через европейские страны в Незалежную.

Продавали наркотик на территории разных областей Украины, за килограмм брали 45 тысяч долларов. В ОПГ кроме мента входили должностные лица таможни и граждане ряда стран ЕС.

До СВО наркодилеры завозили на Украину крупные партии кокаина через морской торговый порт Одессы. Там кокаин хранили в специально оборудованных контейнерах. Потом из-за военных действий канал поставки перестал существовать, и наркодилеры создали новый путь поставки наркотиков через сухопутную границу с Польшей во Львовской области.

Если верить украинским СМИ, на самом низу схемы наркотрафика выглядели примерно так, как в описанном ниже случае. Далее – пересказ сообщения из криминальной хроники Львовщины:

«63-летний житель Киева под видом посещения дочери и внуков ездил в одну из стран Западной Европы. Там закупал наркотики и провозил их в Украину, пряча в подушке безопасности своего авто. За один грамм наркотика покупатели платили по $150. При задержании из тайника изъяли 1,5 кг кокаина».

А теперь прикиньте, что в цепочке нелегальных поставок таких разновозрастных исполнителей задействованы сотни – и получите примерные объемы перевалки наркотиков через Украину.

С момента открытия зернового коридора по Черному морю, одесский канал снова возобновил работу. Не знаем как там с контрабандным провозом оружия, но наркоту теперь как говорят знающие люди, в Одессу морем возят исправно.

Российский политолог Александр Носович считает, что украинская контрабанда кокаина может серьезно повлиять на ситуацию вокруг Приднестровья – одного из транзитных хабов на пути «дури» а Европу.

«А кому-нибудь приходило в голову, что проблему ПМР в плане борьбы с Россией за полный контроль над Восточной Европой можно решить, попросту подсадив всё Приднестровье на дешевую наркоту с помощью потока дури из Украины? Границы с Одесской областью настоящей там нет, а от Украины ПМР зависит не меньше, чем от России. Почитайте мемуары отставников, как лихо ЦРУ использовало нарко-тему для контроля над своим задним двором – Латинской Америкой. Это готовые сценарии для Тарантино. Чем для таких технологий не годится Европа, в которой у Дяди Сэма свой сукин сын Самоса, уже превративший Украину в Зомбиленд? Правда, потоком украинской дури смоет и правобережную Молдову. Ну да черт с ней. Лишь бы российских войск на Днестре больше не было», – пишет политолог.

В таких построениях, несмотря на их кажущуюся конспирологичность, есть своя доля логики. Вспомним, чего годами требовали от Порошено западники – перекрыть контрабанду через Приднестровье. И, несмотря на всю антироссийскую риторику серые товарные потоки как шли так и идут.

Если верить скандальному украинскому судье Чаусу, сбежавшему от Порошенко в Молдавию этими же козьими тропами, пятый украинский президент (а вернее – его ушлое окружение в лице коммерсов Кононенко и Грановского) с этой контрабанды и кормилось, имея в ней долю. А все периодические распиаренные «блокады» ПМР носили имитационный характер – для западного глаза.

А вспомним, что вменяли поверженному бывшему «господарю всея Молдовы» Плахотнюку? Превращение Молдавии в контрабандный ландромат, серую зону в подбрюшье Евросоюза, а также – внезапно – крышевание масштабного наркотраффика. Сложно поверить, что такие трансграничные схемы курировались из одного лишь Кишинева. Скорее всего, имела место координация усилий по линии Кишинев-Киев с привлечением интересантов и в Тирасполе.

Не знаю как насчет наркотиков, а что касается обычной контрабанды, то в Приднестровье секрет Полишинеля то, что на этом поднялся целый торгово-финансовый олигархический холдинг «Шериф», которому принадлежит реальная власть в республике. Все эти схемы крутятся годами, о них известно всем и на них наживаются серьезные люди и в Кишиневе и в Киеве и в Тирасполе и в Евросоюзе.