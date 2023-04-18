Мама Собчак похвасталась железными яйцами

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Мать скандальной тележурналистки Ксении Собчак сенатор РФ Людмила Нарусова дала интервью «Новой газете Европа», где работают бежавшие из России журналисты закрытого издания.

В интервью она утверждает, что ее демарши в Совете Федерации поддерживает большое количество людей. При этом сенатор сослалась на слитый в сеть диалог якобы продюсера Иосифа Пригожина с бывшим сенатором Фархадом Ахмедовым.

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«Голосую — да, я одна. Но думают так, как я, достаточное количество людей. Просто они боятся это высказывать», – сказала Нарусова.

Она утверждает, что тайком многие сенаторы РФ высказывают ей поддержку.

«Мне после моего выступления сделали комплимент — весьма сомнительный. Один очень взрослый и заслуженный человек сказал: ты у нас одна с железными яйцами. Комплимент, конечно, для женщины сомнительный, но тем не менее. Это очень характерный показатель», – похвасталась сенатор.

Она обратила внимание на то, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко не согласилась лишить ее права голоса за нарушение правил, как того требовал комитет по регламенту.

«Она тоже всё понимает. Она тоже опытный человек и очень умный», – сказала Нарусова.

Тем не менее она считает себя «белым воробьем» в Совете Федерации, потому что на «белую ворону» она не тянет.

«Плохо я себя там чувствую. Это, скажу я вам, внутренне очень разрушает. Но я понимаю, что мне уже поздно меняться», – пожаловалась политик.

Она пообещала не уезжать из России.

«Уехать из страны, чтобы жить спокойной жизнью, — это для меня неприемлемо. При этом я не осуждаю людей, которые уехали. Но если я замолчу и уйду во внутреннюю эмиграцию или уеду в теплые края, это будет предательство памяти моего мужа. Извините за пафос. Уйти из Совфеда РФ я тоже не могу — тогда меня просто никто не услышит. Я вижу смысл именно в своей просветительской деятельности», – сказала Нарусова.