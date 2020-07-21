Мамаево побоище: Молдаване вступили в драку с румынами за русскую песню

21.07.2020, Москва, Елена Острякова

Три молдавских туриста попали в больницу в результате массовой драки с охранниками увеселительного заведения в румынском курортном местечке Мамая.

Об этом сообщает Point, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как сообщает местная полиция, поводом для конфликта стала песня на русском языке, которую молдаване потребовали поставить повторно. Диджей отказался это сделать.

Туристы стали громко выражать недовольство. Охранники заведения сделали замечание посетителям, из-за чего завязалась драка.

На данный момент ни одна из вовлеченных сторон не подала жалобу, однако полиция проводит расследование.

Отметим, что въезд в Румынию из Молдовы закрыт из-за коронавируса, однако 38 тыс молдаван имеют румынские паспорта.