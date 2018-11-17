Мамчур сокрушается: Полицаи колотят «Приусы», а ВСУ достаются допотопные тягачи

17.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Руководство Украины несправедливо распределяет бюджет между МВД и Минобороны.

Об этом в эфире канала «ZIK» заявил бывший командиром украинского военного аэродрома «Бельбек», ныне нардеп от «Блока Порошенко» Юлий Мамчур, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«МВД лучше обеспечены техникой, чем ВСУ – правда это?» – спросил ведущий нардепа.

«Давайте возьмём автомобильную технику, на чём ездят представители МВД – «Toyota Prius», «Mitsubishi Outlander» – и на чём ездит наше министерство обороны?» – сравнил Мамчур

«У нас под Жовтневым дворцом стоит Нацгвардия на новеньких бронеавтомобилях», – согласился ведущий.

«Вы сами ответили на вопрос. Какой основной транспорт минобороны? Да, есть новые образцы, «КрАЗы», «Богданы», но преимущественно это тягачи и ремонтированная техника», – отметил гость студии.

«С чем вы это связываете?» – спросили депутата.

«Есть сектор безопасности, сектор обороны, который как сформировал министр обороны, так и должен быть профинансирован, всё остальное – от этого, потому что страна воюет», – добавил Юлий Мамчур.