Мамонты будут объявлены украинцами

28.01.2019, Киев, Максим Карпенко

В Турции с усыпальницы жены султана Сулеймана Первого, Роксоланы, убрали слова о ее русском происхождении, оставив упоминание о том, что она являлась выходцем с нынешней территории Украины. Об этом в своем блоге сообщил один из руководителей меджлисовского телеканала ATR Осман Пашаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Турки убрали «русскость» Роксоланы. Надпись о том, что Хюррем султан (Роксолана) «из Украины» была и раньше, но она выглядела так: rus asıllı Ukrayna’dan, что в действующих условиях читалось как «россиянка из Украины». Поэтому удаление фразы rus asıllı можно считать политическим символом», – считает Пашаев.

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В «зачистке» мемориальной доски решающую роль сыграло украинское посольство.

«Украинское посольство в Стамбуле настояло, чтобы с гробницы Роксоланы было убрано упоминание о ее русском происхождении, хотя никакого другого самоназвания восточнославянские народы в ту пору не употребляли. По этой логике надо провести и ревизию всех наших археологических музеев, заявить о наличии украинских мамонтов и пещерных медведей, а главное, украинских неандертальцев», – язвительно комментирует экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров.

Наблюдатели также предлагают отследить будущую реакцию Варшавы, поскольку поляки также считают Роксолану своим историческим персонажем – родилась она на территории Польского королевства.

Напомним, что Роксолана попала в плен во время набега крымских татар, затем была наложницей в гареме, а впоследствии женой османского султана Сулеймана Великолепного, матерью султана Селима II.