Мамука Пипия: Запад сам подтолкнул народ и власти Грузии к России

Россия и Грузия общими усилиями по кирпичику разберут ту стену, которую построил между двумя народами Запад. Об этом в интервью обозревателю «ПолитНавигатора» Айнуру Курманову заявил международный секретарь грузинской партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия.

Он уверенно прогнозирует резкое улучшение российско-грузинских отношений после предстоящих 26 октября в стране парламентских выборов. По мнению политика, победа «Грузинская мечты» будет означать и победу грузинского народа, который стремится строить своё будущее на основе семейных ценностей, православия и дружбы с Россией.

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ПН: Власти Грузии в последние годы и месяцы предприняли ряд действий и инициатив, вызвавших негативную реакцию стран Запада. Неужели в Тбилиси осознали ошибочность прежнего курса?

М.П: Сам Запад своими действиями подтолкнул грузинские власти и грузинский народ к активному сопротивлению. Своими бесконечными требованиями, направленными на изменение семейных традиций и к отказу от нашей религии с целью поменять их на ЛГБТ-ценности и гей-пропаганду политики ЕС оттолкнули большинство граждан. Стало всем очевидно, что они хотят нас по этой дороге вести туда, куда движется и остальная Европа.

Кроме этого, мы наблюдали всё это время за тем, что они делали с Украиной и украинцами, как они их затащили в этот котёл, как они лишили их религии. Ведь сейчас «незалежная» лишилась своей религии руками Запада. Грузинский народ осознал всю опасность для себя, так как всё вышло наружу и все маски скинуты. Сейчас мы уже понимаем, что этот путь для нас пагубный и катастрофический.

Плюс наши соседи дороже и ближе нам как в экономическом плане, так и в политическом. Первый торгово-экономический партнёр – это Россия, второй – Турция, третий – Азербайджан. И самые главные наши туристы – это опять же наши соседи. Из России за два года нам перечислено 3,5 миллиарда долларов, а весь коллективный Запад всего один миллиард. Экономическая часть тут присутствует, естественно, потому что вся сельхозпродукция, вина и минералка идут в Россию.

Люди посмотрели на эту ситуацию и осознали, что нас ведут туда на Запад, где нет ни морали, ни чести, ни достоинства, плюс нас лишают еще и религии. Плюс прагматично с калькулятором всё посчитали и пришли к этому выводу. Эти моменты очень сильно сыграли для формирования подобных настроений, и они вместе сработали и пришлось быстро от Запада отрулить в сторону наших соседей.

ПН: Социальный уровень жизни многих простых граждан Грузии остаётся низким. Является ли это результатом прозападной политики предыдущих кабинетов и разрыва экономических отношений с Россией?

М.П: Однозначно! Это можно проследить по динамике восстановления торгово-экономических отношений. Только за последние годы мы, не присоединившись к санкциям, получили прямые авиарейсы, фактически начинает действовать частичный безвизовый режим, и Россия из пятого места среди торговых партнёров перешла сначала на второе место, а сейчас на первом месте.

То есть если бы власти начали раньше плотно работать с нашими соседями непосредственно, а не смотрели в сторону Запада, то экономический рост, который сейчас у Грузии второй год двузначный, был бы значительно выше и подъём обозначился бы тоже намного раньше.

Конечно, сейчас социальное положение граждан, несмотря на рост экономики, не лучшее, но оно потихоньку начинает исправляться тоже благодаря нашим соседям – главным торговым партнёрам. Понятно, что лучше было начать это раньше, но, как говорится лучше поздно, чем никогда.

Мамука Пипия.

ПН: Предпринимаются ли попытки расколоть Грузинскую церковь по схеме, которая была осуществлена на Украине? Насколько такая опасность актуальна с учётом жёсткой позиции ГПЦ по пропаганде ЛГБТ и других ценностей, насаждаемых Западом? Ведь ранее у Саакашвили в ГПЦ были свои сторонники.

М.П: Да, конечно. Уже были предприняты несколько попыток.

Хочу сказать, что как только Саакашвили и его сторонники пришли к власти, то они сразу попытались поставить на место церковь. Потому что они понимают, что при таком высоком уровне доверия к церкви, при рейтинге поддержки патриарха в обществе в 83 – 85%, это серьезный конкурент, так как народ очень сильно ориентируется на православие и религиозных иерархов.

Вместо того, чтобы как-то наладить с ними отношения они начали их атаковать. Помните, был такой случай, когда на грузовике Гига Бокерия ломал ворота храма, а саакашисты вламывались на его территорию, арестовывали батюшек и таким образом пытались запугать всю церковь. Но этого сделать в итоге не получилось и Саакашвили пришлось смириться с этим, но зато получилось переманить оттуда кое-каких людей.

Эти люди как раз и пытались расколоть в разное время церковь, стремились оболгать патриарха и всячески принизить значимость главы и его авторитет, и естественно в целом церкви. А есть отравленные грузинские журналисты оппозиционных каналов, которые православие вообще не признают, начиная от гендиректоров, заканчивая рядовыми корреспондентами, которые постоянно атакуют церковь.

Для них главное это убрать христианство, убрать духовность народа, убрать с политического поля церковь и самого патриарха, который не даёт им покоя. Конечно, попытки уничтожить церковь были, попытки есть, попытки будут. Мы видели, как они отработали на Украине, сначала раскололи, сделали то, что сделали, а сейчас там считайте вообще нет церкви. То же самое они попытаются сделать с нами. Поэтому мы не должны этого допустить.

Слава богу, 17 мая в день семьи вышло пятьсот тысяч человек в поддержку семейных ценностей. И это шествие было организовано патриархом и нашей церковью. Примечательно, что в этот день ранее ЛГБТ-активисты проводили в течение десяти лет свой парад. Вот показали всем этим грандиозным шествием, что для нас важнее, а что нет. Поэтому единство грузинского народа формируется вокруг религии и нашего патриарха.

ПН: Насколько реально примирение с абхазами и осетинами в свете последних заявлений Кобахидзе и Иванишвили? Каким образом вы оцениваете возможность примирения с абхазами и осетинами? Как известно, в Южной Осетии хотят войти в РФ, а в Абхазии стремятся к независимости. Может ли тут сработать формула, которая предлагалась Западом для Сербии и Косово (в Евросоюзе вопрос границ не важен) – для Грузии в союзе с Россией вопрос границ с бывшими провинциями будет не важен»?

М.П: Знаете, в Грузии нет ни одного человека, которому неважно вернуться в Абхазию или в Южную Осетию. Наша партия и лично я, например, не используем термин «вернуть Абхазию». У нас есть слоган – вернуться домой, а именно к своим домам, к могилам своих предков, и к местам, где мы молились. Вот это самое важное.

Каким путём это сделать? Для начала нам надо восстановить дипломатические отношения с Россией, потому что без неё говорить о чем-либо серьезном в этом регионе невозможно, так как именно Россия является гарантом безопасности на Южном Кавказе. Была и будет. Соответственно сначала восстановим дипломатические отношения, потом сядем за стол переговоров и каждый озвучит свои аргументы. Я уверен в том, что и в Абхазии есть прагматически люди, и в Росси есть, и в Грузии есть – и вот все вместе придумаем, как с этим быть дальше. Честно, напрямую и смотря друг другу в глаза.

Есть и люди в Грузии, которые пытаются поменять это на евроинтеграцию, но мы не должны допустить их к власти и соответственно за этот стол переговоров. За столом должны быть только те люди, которые подходят к этим вопросам прагматично и без предварительных условий.

ПН: Как в грузинских СМИ освещают и показывают нынешнюю ситуацию в СВО? Насколько граждане Грузии понимают суть этой операции и задачи, поставленные Москвой?

М.П: Если говорить о грузинских СМИ, которые профинансированы ЕС и США, то не трудно догадаться о чём они сообщают и какие нарративы они продвигают. Всё что говорит Запад, то тоже самое говорят и они. А так как их очень много и принцип плюрализма преобладает в Грузии, то они свободные и говорят, что хотят. То есть у них нет никакой ответственности.

Поэтому эти организации под названием «СМИ» – это конкретный рупор, инструмент давления на грузинское правительство и правящую партию, потому что они не открыли «второй фронт», за то, что они не присоединились к санкциям. При этом данная пресса называет Россию «агрессором» и вешают на неё известные всем ярлыки. Это и крутят постоянно западные СМИ, так как они вовсе не грузинские и полностью подконтрольные.

Есть и маленькие очаги сопротивления, так их назовём, например, наш канал, которые говорят совершенно о другом. Мы естественно вещаем о том, что происходит в большом геополитическом контексте, и утверждаем, что на Россию напали. Причем, не напали вот сейчас, а нападение идёт уже давно. Англосаксы хотели снизить роль России в регионе, вытеснить её из Причерноморья, то есть из Крыма и Севастополя – и вот в итоге мы имеем сейчас нынешнюю ситуацию.

Это не война России и Украины, а война России и Запада, которая практически не прекращалась. Даже после окончания холодной войны она понемногу разгоралась и вот дошла сейчас до того, что уже столкнулись в вооружённом конфликте на Украине, а дальше может быть больше.

ПН: Имеются ли в местных изданиях и в социальных сетях данные о потерях наемников из Грузии, воюющих на стороне Украины? И есть ли публикации о процедуре их вербовки?

М.П: Знаете, лично мне ничего неизвестно про вербовку и о том, как они это делают. Я знаю другое. Там в основном присутствуют люди, которые после поражения на выборах Саакашвили и его режима бежали на Украину. Это члены «зондер-команды» экс-президента, которые выполняли ранее специфические задания, на чьих руках кровь. Они преспокойно перебрались в Киев и там их приютили и даже назначили на разные должности.

Вот сейчас все эти люди, которые бежали от грузинского правосудия, ещё пригласили своих родственников, друзей и знакомых, и как говорится, в итоге вся банда там и собралась. Воюют они за деньги, воюют там, потому что домой они приехать не могут. Какие у них потери, я честно не помню и придумывать не буду. Эти люди оказались вместе с такими же отщепенцами из России, Белоруссии и хотят сейчас прокрасться в Грузию и устроить там кровавый майдан.

ПН: По вашему мнению, Украина продолжает попытки вмешательства во внутренние дела Грузии? Как используется Киевом фактор Саакашвили?

М.П: Саакашвили они прислали в надежде на то, что он сможет какое-то количество людей вывести и организовать серьезные акции, которые привели бы к свержению власти. Они очень были уверены, что Саакашвили будет таким драйвером перед выборами и добавит голоса оппозиции. В итоге этого не произошло, его арестовали, а оппозиции не удалось элементарно собрать людей чтобы освободить «вождя». Максимум привели две – три тысячи человек на протест, что смотрелось очень смешно. Во второй раз вообще привели всего пятьсот сторонников, что стало серьезным провалом, а потом и вовсе бросили это дело.

Сейчас, конечно, есть вероятность того, что оппозиция на следующий день после того как не признает выборы и соберёт на площади то количество, которое им позволит вызволить Саакашвили из его прекрасной клиники, постарается его отбить. Ведь клиника не предназначена для того, чтобы как-то удерживать массу молодчиков, если с улицы, например, придёт десять тысяч человек. Понятное дело, что они попытаются его оттуда вытащить.

Посмотрим, власти должны это знать и обязаны перевести его в тюрьму, чтобы он там был хоть как-то защищён. Для чего он им нужен? Для них он «символ революции», и этот символ им нужен на площади живым или мёртвым.

ПН: Возможно ли в связи с жёсткой позицией «Грузинской мечты» приостановление или запрет на дальнейшую евроинтеграцию со стороны Брюсселя?

М.П: Да, конечно. Возможна и простановка безвизового режима. Понятно, что все действия у них будут такие. Они будут бить всё ниже и ниже пояса. Но мы надеемся, что Россия будет со своей стороны на это отвечать позитивно. В нашем обращении на имя российского президента Владимира Путина, озвученном 15 июня, мы попросили полного снятия визового режима, амнистирования всех тех, кто нарушил визовый режим и тех, кто был депортирован. И эти шаги станут противодействием их шагам. Нам совсем не хочется, чтобы наши граждане ехали в Европу и там оставались. Потому что наши граждане там занимаются самой тяжёлой и беспросветной работой.

С российской стороны нам дал ответ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Мы очень надеемся, что вот в ближайшее время Москва нашу просьбу учтёт. Если Россия в противовес будет, наоборот, открывать свой рынок, увеличит и упростит рабочую квоту для граждан Грузии, то мы эти негативные последствия санкций ЕС спокойно перенесем и никакого реального удара для экономики и людей не будет.

А так, да, они могут приостановить евроинтеграцию, практически они её и так приостановили, так как нас всё равно никуда не приняли. У нас нет границы с ними. Всё это морковка. Первая за 31 год подсохла, а в прошлом году они нам новую подвесили, присвоив Грузии статус наблюдателя в ЕС. Вот это я называю «новой морковкой» посвежее и побольше. И теперь её нам показывают и говорят: «вот, смотрите она совсем рядом, но ваше правительство не даёт нам предоставить эту морковку».

Вы видите, что Турция ходит больше двух десятков лет в статусе кандидата, но в отличие от неё у нас нет с Евросоюзом даже общей границы. Вы покажите мне хотя бы одну страну, не имеющую с ними общую границу, которую они бы завели в ЕС или НАТО? В этом вопросе и кроется ответ. Я понимаю, если бы соседи в лице Армении, Азербайджана и Турции в Евросоюз вошли или та же Россия. Да, вот перед тобой забор и хочешь эту дверь выбираешь, а хочешь другую. Но у нас нет этого выбора.

ПН: Каковы перспективы грузино-российских отношений, если победу вновь одержит «Грузинская мечта»?

М.П: «Грузинская мечта» победит и победит грузинский народ. Потому что сейчас вопрос стоит не о «Грузинской мечте», так как тут либо побеждает грузинский народ, и мы строим светлое будущее, основанное на семейных традициях и христианских ценностях, либо мы проигрываем и на грузинских улицах будут бегать «цветные товарищи» из ЛГБТ и Грузию поведут по тому же сценарию, что и Украину.

Вот сейчас стоит вопрос ребром – Грузии быть или не быть, в том виде в которой мы привыкли её видеть. Поэтому, да, грузинский народ должен победить, а как победит, то тогда мы будем стоять не так, как все эти годы – спиной к России, а развернёмся к ней лицом и будем разговаривать, пожмём руки, восстановим дипломатические отношения и будем решать все те проблемы, которые накопились за эти 32 года с тех пор, как Запад нас растащил.