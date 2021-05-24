Манатки на выход: Вышвырнутым из России американским агентам не рады в Киеве

24.05.2021, Москва, Александр Ростовцев

Новости Украины

Работники американских пропагандистских СМИ, начавшие покидать Москву, встретили далеко не тёплый приём в Киеве, где несколькими годами ранее уже осела другая волна «неполживого» десанта, также претендующего на щедрое финансирование.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Еще в 2017 году Министерство юстиции РФ включило «Радио Свобода» и другие очаги американской медиапомойки (в том числе телеканал «Настоящее время» – совместный проект «РС» и «Голоса Америки») в реестр иностранных агентов. Этот статус отказались признать сами пропагандисты, финансируемые из бюджета США, уверяя, что их «редакционная политика независима».

Уже осенью 2020 года Роскомнадзор обязал СМИ из списка иноагентов маркировать все свои публикации. «Радио Свобода», сочтя это вмешательством в свою редакционную политику, выполнять условия отказалось и моментально попало под раздачу: c января по апрель российские власти составили 390 протоколов против СМИ-иноагентов, а общая сумма штрафов от РКН превысила 100 млн рублей, из которых львиная доля – почти 71,5 млн рублей – пришлась на «Радио Свобода».

Большие неудобства стали испытывать и другие «голоса», долгие годы лившие грязь на Россию из московских бюро, прикрываясь «свободой слова».

Мякотка заключается в том, что, кем бы себя не считали сотрудники РС, сколько бы не отбояривались, заявляя о своей независимости, но то, что их контора финансируется Конгрессом США, с давних пор сотрудничает с отделом информационной войны ЦРУ и делает то, что им прикажут эти организации – секрет Полишинеля, ибо «кто девушку ужинает, тот её и танцует».

Показательна реакция Госдепа США, заверещавшего дурниной с высоких трибун устами помощника Блинкена Неда Прайса о «притеснении и давлении» российских властей на «независимые» СМИ «Радио Свобода/Радио Свободная Европа» и «Голос Америки». Обещают принять «зеркальные меры» к работающим в США российским СМИ.

По словам Прайса, Блинкен лично обсуждал с министром Лавровым ситуацию с РС/РСЕ, но подробностей не привёл, зато призвал союзников и клевретов скопом тюкать по темечку российские власти, чтобы те позволили и дальше беспрепятственно плодить чуму рупорам американской пропаганды.

Странные люди сидят в «Вашингтонском обкоме». Подобных вольностей от иностранных СМИ на своей территории они не терпят даже в гомеопатических дозах. Чуть что – вносят в список иноагентов, заставляют маркировать материалы и нещадно штрафуют или просто закрывают, но как только к их информационно-грязевым ресурсам на чужой территории применяются зеркальные меры, вонь и крики поднимаются до небес.

Вспомним также, что в ответ на аресты оппозиционных журналистов, закрытие оппозиционных телеканалов и драконовскую мовнюковую политику для СМИ на Украине американские правдорубы из Госдепа как в рот воды набрали, сделав вид, что ничего достойного внимания не произошло.

В общем, отказавшись работать в России по российским законам и понадеявшись на вмешательство «Вашингтонского обкома», иноагенты РС/РСЕ, «Голос Америки» и «Русская служба Би-би-си» дождались многомиллионных штрафов и к маю 2021 года стали собирать манатки на выход. Судя по всему, штрафы (включая находящиеся в производстве) так и не были оплачены, а трём сотрудникам РС грозило уголовное преследование, отчего и было принято решение «пора валить».

Как говорится, попутного ветра в горбатую спину – и не останавливайтесь.

Из открытых источников стало известно, в какую сумму обходилось Конгрессу США содержание московского бюро РС – $22 млн. Пребывание в Киеве, небось, обойдётся дешевле.

Как стало известно от сотрудников РС/РСЕ, работавших в Москве, начальство предложило им переезд в другие страны – кому в Прагу, где со времён Гавела окопалась штаб-квартира «самого правдивого в мире радио», а кому в Киев – столицу «Цэевропы». При этом, каждый из сотрудников должен был решиться на переезд самостоятельно, а региональным фрилансерам «Радио Свобода» вообще никаких предложений не поступало.

Далее, стало известно, что из Москвы в Европу и «Цэевропу» будет вывезено практически всё оборудование, оставив на месте лишь малую часть. При этом закрывать московское бюро в РС не планируют и даже утверждают, будто собираются оставить контору «рабочей и открытой, чтобы противостоять нападки Кремля».

Директор русской службы РС Андрей Шарый, сидящий в Праге, заявляет даже, что из России переводят за границу «только некоторые проекты», а так-то контора продолжит работу в штатном режиме.

Не очень понятно, как эта работа будет сочетаться с вычищенными до блеска офисами без людей и оборудования, но пусть об этом болит голова у руководства «Радио Свобода».

Пишут, что несколько дней назад состоялся первый выпуск русской службы РС из Киева.

Казалось бы, «свидомые» должны ошалеть от радости, что в их село из Москвы переехал столь почётный гость. Как-никак, целая русская служба всем известного американского радио отныне будет поливать клятых москалей с территории Неньки.

Кричали жиночки «ура!» и в воздух чепчики бросали? Как бы не так! Некоторые «свидомые» и впрямь ошалели, но не от радости. Так, например, отпетлявший из «Московского комсомольца» на ATR Муждабаев уже сердится в своей ленте Facebook, что на Украину завезли неправильных журналистов РС.

Оказалось, что переехавшая в Киев российская либеральная журналистка Елена Рыковцева «отрицала российские репрессии против крымских татар в оккупированном украинском Крыму», не согласовав этот вопрос с Муждабаевым.

Интересно, что с требованием привести доказательства столь «некрасивой позиции» Рыковцевой в ленту к Муждабаеву влез Рефат Чубаров, в результате чего вскрылось следующее: конфликт между некогда дружными Айдеркой и бывшей московской журналисткой давний, во многом личный, и закончился нескромным предложением горячему татарскому парню «пойти в жопу, поскольку ты ничего не понимаешь в Украине». А страсти разгорелись в связи с украинскими гастролями в 2017 году «людей типа Райкина и прочей ваты, оскорбляющей Украину».

Обидно, да?!

Чтобы подчеркнуть всю глубину падения русского бюро «Радио Свобода», в продолжение темы Муждабаев раскрыл страшное. По его словам, «Трудовой коллектив Московского бюро радио «Свобода» стойко боролся за имперское право русского либерала говорить и писать «на Украине».

После такого святотатства не стерпело ретивое у многих читающих Муждабаева «украинских патриотов». Поступили предложения «геть российских «свободовцев» из Киева на Чехию» и даже предпринять некие «активные меры» по выдавливанию «понаехов» из Украины.

Однако способностей и силёнок для раздувания полноценного скандала у Муждабайки не хватило, чем, видимо, и объясняется жалкое состояние возглавляемого им телеканала ATR.

«Спильнота» свернула с главной темы, договорившись, что Украина, оказывается, вольна диктовать свои правила русского правописания, даже несмотря на тот факт, что русский язык за прошедшие тридцать лет так и не был признан официальным. Тема быстро протухла, скатившись в полную ерунду.

Непонятно, на что рассчитывал Муждабаев, публикуя свои дебильные разоблачения. Повлиять на работу русской службы РС в Киеве он не может. А будет буровить – получит сверху по рогам, что никакие Чубаров с Джемилевым не помогут.

Скорее Зе-команда прихлопнет убыточную и неэффективную лавочку ATR, полностью лишив её бюджетного финансирования, о чём, кстати, регулярно и очень жалостно шамкает на своём канале в YouTube надзирающий за чужой редакционной политикой ислямовский холуёк.

Но смотреть на детские разборки в антироссийском скорпионариуме всё равно забавно.