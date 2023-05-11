Маневры ВСУ на харьковском направлении призваны отвлечь и сковать российские резервы – Коц

Анатолий Лапин .  
11.05.2023 23:39
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Харьков


Демонстративная активизация ВСУ на харьковском направлении и переброска войск и техники вдоль границы, вероятнее всего, является отвлекающим маневром. ВСУ вряд ли будут пытаться занять приграничные российские регионы, но определенно будут оттягивать на себя резервы ВС РФ на этом направлении, чтобы не дать перебросить их на другие участки фронта.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Демонстративная активизация ВСУ на харьковском направлении и переброска войск и техники вдоль границы, вероятнее...

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По мнению Коца, единого главного направления атаки ВСУ не будет, но таковым могут назвать любое, где удастся добиться хоть какого-то результата.

«Я, по-прежнему, считаю маловероятным такой сценарий (захвата российских регионов, – авт.). Понятно, что определенные маневры дают повод думать об этом, но мне кажется, что как раз-таки маневры вокруг Белгорода и Брянска – это тот самый отвлекающий маневр, на который мы не можем не реагировать. Мы вынуждены какие-то ресурсы выделять на охрану наших рубежей на том направлении. И противник, безусловно, этим пользуется.

Мы точно так же пользовались своей белорусской возможностью, устраивая там учения, на которые украинцы не могли не реагировать и оттягивали туда силы. Поэтому, конечно, они будут проводить такие маневры и у Приднестровья, и у Белгородской границы, у Брянской, у Курской с задачей разорвать наши ресурсы, растянуть их, чтобы посмотреть, где станет тоненько, чтобы туда и рубануть. Но я, все-таки, считаю, что основного удара как такового не будет – пойдут везде и где будет получаться, если будет получаться, то и назовут основным ударом.

А так, я думаю, у них на каждом направлении есть и план А, и план В, и план С, но я не думаю, что в эти планы входит перенесение боевых действий на те области российские, которые в боевых действиях пока не участвуют, хотя и подвергаются систематическим артиллерийским обстрелам со стороны противника», – заключил Коц.

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