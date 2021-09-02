Маниакальная страсть к блокадам: Киев согласовал с Молдовой ограничение на свободу передвижения приднестровцев – эксперт

02.09.2021 21:43 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украинское руководство наверняка обсуждало с молдавским введение запрета на въезд на Украину транспорта с приднестровскими номерами, эта мера ограничивает свободу передвижения жителей Приднестровья и не может не вызвать там негативной реакции.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

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«Вопрос об ограничении на въезд транспорта с приднестровскими номерами наверняка проговаривался с Молдовой. Так или иначе, это ограничение свободы передвижения тех, кто проживает в Приднестровье. Очень многие жители Приднестровья регулярно посещают Одессу и Одесскую область. По сути, это один регион, Бессарабия. Эта мера ложится в ту же канву политики, которая проводится и в отношении Донбасса. Разумеется, она на не может не вызвать негативную реакцию как в Приднестровье, так и в России. Скорее, это шаг в сторону конфронтации, чем к поиску конструктива. Конечно, на приднестровских номерах часто ездили угнанные машины. Но это вопрос к полиции, к соответствующим службам. В любом случае, запрет имеет чётко выраженный политический привкус», – сказал Андрей Золотарев.