Манифест многовекторности: Белоруссия создает собственный мир

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Как бы ни старались глобалисты навязать всей планете единый миропорядок, мир не един. Есть миры англосаксонский и арабский. Есть Русский мир. Это обширные территории, включающие множество стран, у которых общие корни, общие или близкие язык, культура, традиции.

Есть миры христианский и исламский. Тут, понятно, общность формируется на основе общей религии. Есть так называемый «третий мир». Это как третий сорт. Страны, которым не получилось вписаться ни в западный «золотой миллиард», ни в его антиподы. У них свои проблемы и интересы, часто общие. Все это – объективная реальность.

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Есть иные – киновселенная Марвел, миры Толкиена и Мартина, Fallout и Warcraft. Объективно они, конечно, не существуют, но многим из нас они знакомы, а некоторые там буквально живут.

Теперь еще появится мир белорусский. О вводе в оборот идеологического концепта под названием «белорусский мир» на молодежном научном форуме, который так и назывался «Белорусский мир: взгляд науки и православия» объявил не кто-нибудь, а целый председатель президиума Национальной академии наук Беларуси академик Владимир Гусаков.

На фоне других существующих «миров» белорусский выглядит странно. С одной стороны, белорусы существуют и белорусское государство – реально. С другой, словосочетание выглядит как оксюморон.

Понятие «мир» в русском языке в этом контексте идентично английскому world и предполагает нечто глобальное или близкое к тому. Однако, население Белоруссии составляет примерно 0,11 процентов от мирового, а ВВП – примерно 0,07 процентов. Масштабы, мягко говоря, не глобальные.

Международное влияние? Страна находится под покровительством России и благодаря этому еще существует. Влиятельная диаспора? Тоже мимо. Одна ее часть трудится в России и успешно интегрируется в мир русский, а другая – разбежалась по европам и с собственным государством в глубоких контрах. В общем, с таким же успехом можно было говорить об уругвайском или угандийском мире.

Но я, наверное, неправильно понял академика Гусакова. В своей речи на молодежном форуме он ни о чем таком глобальном не говорил. Зато обратил внимание, на географическое положение, «которое в течение столетий было перекрестком нескольких культур и государственных образований, входивших в большие цивилизационные конгломерации и определявших развитие евразийского пространства», указал на особенности населения белорусских территорий, «веками вбиравшего в свой состав представителей разных этносов и национальностей».

В общем, еще раз процитирую академика: сохраняя наследие предков, сильной стороной белорусского мира остается стремление к контактам с внешним окружением, готовность воспринимать новый опыт и перенимать лучшие образцы.

Похоже на манифест очередной версии белорусской многовекторности. Не сомневаюсь, что после такой презентации концепт «белорусского мира» не просто станет активно развиваться белорусскими идеологами, но и станет основой до сих пор безымянной официальной идеологии.

Почему же такое странное название? Не потому ли, что «белорусский мир» – это прямая антитеза миру русскому, к которому по языку, вере, культуре, общей истории и политических предпочтениях принадлежит большая часть населения республики? Тут есть интересный момент – презентация нового идеологического концепта состоялась 12 июня этого года. Аккурат в день России. Совпадение? Не думаю. В таких делах, как идеология, знакам и смыслам всегда придается особое внимание.

Похоже на то, что получая неоценимую в санкционно-кризисное время поддержку от России, Белоруссия продолжает идеологически от нее отгораживаться, формируя собственный маленький мирок. Однако, увы, внешний мир беспощаден и отсидеться в этом мирке вряд ли получится.