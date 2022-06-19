Маниловщина в Верховной раде: Совместно с ЕС победим «калибровку» инфраструктуры теплоснабжения!

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Новости Украины

Самое время думать о зиме, поскольку в любой момент всего несколько российских ракет могут парализовать инфраструктуру, обеспечивающую теплом украинские города.

Об этом в ходе заседания Верховной рады заявил депутат от «За Майбутне» Виктор Бондар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не удивлюсь и убежден, что наш агрессор, который разрушает наши дома, будет делать все для того, чтобы подготовиться и зимой разрушить нам инфраструктуру, которая будет обеспечивать теплом наши большие города и городки по Украине. Достаточно несколько ракет для того, чтобы остановить теплоснабжение того же города Киева, я уже не говорю о Харькове и других областных центрах. Поэтому нам сегодня надо готовиться к этой программе и готовиться к тому, чтобы быть готовыми к этим вызовам», – сказал Бондар.

Он обратился к президиуму с призывом создать рабочую группу, чтобы в течении пары недель наработать алгоритм действий и подготовку к таким вызовам.

«Речь идет о том, что надо срочно подготовиться, закупить передвижные дизельные генераторы, которые будут обеспечивать по каждому кварталу города электроэнергию для того, чтобы обеспечить дома как минимум теплом. Передвижные котельные, передвижные палатки, которые должны быть в МЧС и у каждого города в запасе для того, чтобы дать людям тепло, дать людям место для теплого питания. И подготовиться к тому, чтобы иметь в резерве полностью набор запчастей для ремонта мощных и электросетей, водоснабжения и теплоснабжения и других коммунальных предприятий. Иметь в запасе трансформаторные подстанции, кабель, все то, что необходимо для того, чтобы аварийно, срочно восстанавливать тепло-, электро-, водоснабжения в каждом городке и в каждом городе Украины», – объяснил депутат.

По его словам, если запустить эту программу уже сейчас, то в течении трёх месяцев можно будет провести все необходимые процедуры.

«Наша промышленность и промышленность Европейского Союза способна обеспечить нас за 4-5 месяцев всем необходимым оборудованием, чтобы быть готовыми к этим вызовам», – заверил Бондар.

Кроме того, он коснулся тематики потребления газа.

«Мы имеем возможность сегодня провести мощную программу модернизации промышленности, коммунальных предприятий, поменять оборудование и на 30-40 процентов сократить потребление газа в Украине. Эта программа, которую можно за полгода спланировать, сделать и ввести в эксплуатацию, как минимум небольшие, средние города Украины и промышленные объекты. Это даст нам возможность не искать дополнительные резервы газа и покупать их, а наоборот, сократить потребление газа и перейти на электричество, электроотопление и электрообеспечение промышленности Украины. Мы имеем возможность таким образом и поменять нашу промышленность, обновить и дать промышленности обеспечение заказами от государства», – разглагольствовал депутат.