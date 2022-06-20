Манижа оправдывается, но не поддерживает СВО

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Новости Украины

Певица Манижа, представлявшая Россию на Евровидении, не собирается покидать страну, а в Париж в мае ездила, чтобы поддержать сестру, попавшую в ДТП.

Об этом она заявила в интервью скандальной тележурналистке Ксении Собчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди решили, что можно зацепиться за эту фразу, что я нахожусь во Франции и написать огромное количество заказухи. Я по-другому это не называю. Статьи все были под копирку. Но я никуда не уезжала, я находилась в России и собираюсь здесь остаться», – сказала Манижа.

Он похвалилась тем, что отказалась от предложения исполнить антироссийскую песню.

«Был один лейбл, который просил меня записать суперантироссийскую песню. В таком случае со мной бы подписали контракт. Для меня это отвратительно», – отметила певица.

При этом она продолжает осуждать СВО на Украине.

«Я сама лично знаю, что такое быть беженцем из-за войны, которая произошла в Таджикистане. 15 лет своей жизни я ходила без паспорта и гражданства. Я прекрасно помню это время своей жизни. Я не могу поддерживать это», — заявила Манижа.

Недавно были отменены концерты исполнительницы в Самаре и Санкт-Петербурге. На этом настояли губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и актриса Мария Шукшина.