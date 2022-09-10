«Манёвренная оборона», – полковник Трухан пояснил, как воспринимать сдачу Харьковщины

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Стремительное отступление российской армии на Харьковском направлении – это переход на маневренную оборонительную стратегию в совокупности со слаженными действиями авиационных и артиллерийских дивизий.

Такие пояснения в эфире «YouTube»-канала «PolitWera» озвучил полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе, военный эксперт Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Момент, чтобы всех порвало на тряпки. Тех, в особенности, кто твердят, что военные должны читать боевой устав, а сами его не открывают. Сейчас сплошную оборону не строят. Оборона – маневренная. Это – отдельный привет тем, кто говорит, что нужно окапываться. Если ты окапываешься на взводном опорном пункте, то ты привязан к нему, уже не отойдешь с него, потому что тебя на отходе ***нут. И сад уничтожат к чертовой матери», – говорил он.

Полковник в запасе уверен, что одновременно идёт активная разработка операционных направлений ВСУ для нанесения решительных ударов.

«При той насыщенности переносными зенитно-ракетными комплексами, которые имеет ВСУ, опасность для штурмовой и армейской авиации будет всегда. Это говорит о том, что наши спокойно переводят туда авиационный десант и с первого дня, даже с первой ночи наступления, имеют господство в воздухе. Это говорит о том, что эти кавалерийские наскоки, то, что украинцы закрашивают карту другим цветом, – ни о чем. Позиции они не оборудуют, а мотаются туда-сюда в надежде, что их никто не поймает. Когда ты летишь на «Хаммере» с криком-визгом «Ще не вмерла!», тебе некогда прицелиться и выстрелить. И то, что наши отрабатывают по ним авиацией и артиллерией, говорит о том, наша авиационная группировка, как и артиллерийская, была готова к активизации действий противника на этом операционном направлении. Только в чудесных снах дебилов может авиация немедленно прилететь и начать работать. Авиации для этого нужно знать, как минимум, район, иметь полевые аэродромы работы. Сейчас они пытаются прокачать все операционные направления, которые могут, и развить тот успех, который получится. Ситуация сложная, идет наступательная операция со стороны ВСУ и оборонительная со стороны ВС РФ. Первая нормальная оборонительная операция в этой войне», – пояснял Трухан.