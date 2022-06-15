Мантуров: Дальний Восток полетит на отдых в Крым

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российское авиастроение минимум на шесть лет обеспечено заказами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По его словам, сегодня государство, не требуя последующего возврата прямых затрат, поддерживает авиастроение рублем.

«Мы получим его через налоги от производства летательных аппаратов, создание рабочих мест и инфраструктуры. Конечно, ключевой вопрос — конечная стоимость билета. Пассажирам не придется платить за новые российские самолеты из своего кармана. Мы будем компенсировать часть затрат на них на определенных маршрутах — чтобы человек с Дальнего Востока мог прилететь в Крым и позагорать летом, хотя бы раз в году», – сказал Мантуров «Коммерсанту».

Он отметил, что для этих целей будут предоставляться льготные займы из ФНБ под 1,5%, чтобы это было выгодно авиакомпаниям и незатратно в сравнении с ранее подписанными соглашениями по лизингу иностранной техники.

«Создаем конкурентные условия — например, НДС на производство авиационных летательных аппаратов отменен полтора года назад», – добавил министр.

В свою очередь издание уточнило, если через два года Рос сия помириться с Украиной, вернутся ли на рынок рынок Boeing и Airbus.

«Мы можем, конечно, с вами рассуждать на эту тему — но те планы, которые сверстаны, которые обеспечены бюджетом и подписаны, будут выполняться. Вне зависимости от того, как будет складываться геополитическая ситуация, мы как минимум на шесть лет обеспечены заказами по авиационной тематике», – ответил Мантуров.