Мантуров: Дальний Восток полетит на отдых в Крым

15.06.2022  12:39 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Авиастроение, Дальний Восток, Дзен, Крым, Крым-курорт, Россия, Туризм, Экономика


Российское авиастроение минимум на шесть лет обеспечено заказами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Российское авиастроение минимум на шесть лет обеспечено заказами. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил...

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По его словам, сегодня государство, не требуя последующего возврата прямых затрат, поддерживает авиастроение рублем.

«Мы получим его через налоги от производства летательных аппаратов, создание рабочих мест и инфраструктуры. Конечно, ключевой вопрос — конечная стоимость билета. Пассажирам не придется платить за новые российские самолеты из своего кармана.

Мы будем компенсировать часть затрат на них на определенных маршрутах — чтобы человек с Дальнего Востока мог прилететь в Крым и позагорать летом, хотя бы раз в году», – сказал Мантуров «Коммерсанту».

Он отметил, что для этих целей будут предоставляться льготные займы из ФНБ под 1,5%, чтобы это было выгодно авиакомпаниям и незатратно в сравнении с ранее подписанными соглашениями по лизингу иностранной техники.

«Создаем конкурентные условия — например, НДС на производство авиационных летательных аппаратов отменен полтора года назад», – добавил министр.

В свою очередь издание уточнило, если через два года Рос сия помириться с Украиной, вернутся ли на рынок рынок Boeing и Airbus.

«Мы можем, конечно, с вами рассуждать на эту тему — но те планы, которые сверстаны, которые обеспечены бюджетом и подписаны, будут выполняться. Вне зависимости от того, как будет складываться геополитическая ситуация, мы как минимум на шесть лет обеспечены заказами по авиационной тематике», – ответил Мантуров.

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