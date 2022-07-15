Мантуров рассказал, сколько западных компаний сбежали из РФ

15.07.2022  19:52 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Экономика


Только 150 иностранных компаний из 25 тысяч, работающих в России, ушли с ее рынка.

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил утвержденный вице-премьером министр минпромполитики Денис Мантуров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Только 150 иностранных компаний из 25 тысяч, работающих в России, ушли с ее рынка....

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«150 и 25 тысяч — это большая разница. Мы не заинтересованы в национализации и отъеме каких-то предприятий. Боже упаси. Мы хотим комфортных, взаимовыгодных рабочих отношений.

В качестве примера могу привести случай «АвтоВАЗа». Очень цивилизовано. Иностранные партнеры за рубль передали государству в лице института НАМИ свой пакет акций. При этом сохранили возможность в течение 6 лет вернуться, компенсировав России затраты.

Это точно произойдет, потому что мы на «Автоваз» делаем сегодня ставку. Таких примеров много. Пока случаев «хлопнул дверью и ушел» – нет», — отметил министр.

При этом он считает, что российские компании могут занимать высвободившиеся рынки, например, бытовой химии. Министр напомнил о принятом в первом чтении законопроекте, который защищает российскую экономику от резкого ухода иностранных компаний и позволяет перехватить управление компаниями.

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