«Маньяк Порошенко хочет превратить Украину в свой бизнес» – беглый депутат

15.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Заработки украинского президента Петра Порошенко, хоть и измеряются миллиардами долларов, не насыщают его нездоровую тягу к деньгам. Цель этого человека – стать богатейшим на Украине, выгнать остальных олигархов из страны и контролировать весь украинский народ.

Об этом в эфире YouTube-канала «DubinskyPro» заявил беглый нардеп Александр Онищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Я думаю, он зарабатывает спокойно 2-3 миллиарда в год. Смотрите, одна только «Роттердам Плюс» стоит сколько – ну миллиард она зарабатывает», – рассказал он.

На примечание журналиста «35 они заработали за всё время существования, пополам с Ахметовым – по 17», беглый нардеп ответил следующее.

«Порошенко вообще редко где признаёт 50 на 50. Так было при Януковиче. У Порошенко: «Давайте 80 мне, а 20 – это менеджерские».

Он больной человек. Просто зарабатывает деньги, ничем не наслаждается. Он болен, у него сахарный диабет, всё время в нервном состоянии. Всегда любит бабки, вот ему «бабки, бабки, бабки». Я не знаю, что он с ними делает. Думаю, что он приходит, раскладывает вот эти доллары, начинает с ними разговаривать, общаться, гладить – такой «маньяк».

В итоге у него одна задача – он хочет стать самым богатым на Украине. Все предприятия хочет уничтожить, чтоб они все обанкротились, самому их через подставные фирмы выкупить за те деньги, которые украл на свои же офшорные компании. И хочет сделать из Украины одну страну, как свой чисто бизнес: чтоб все богатые уехали, выгнать их, придумать, а бедными легче управлять», – резюмировал Онищенко.