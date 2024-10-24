Маньяк Зеленский сделал подарок войскам РФ в Донбассе, перебросив «Абрамсы» на Курщину – Коц

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Появление в Курской области переданных Соединенными Штатами в ВСУ танков «Абрамс» говорит о том, что украинское руководство решило снять по крайней мере часть из них с Покровского направления, тем самым еще больше ослабив оборону ВСУ.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Появились «Абрамсы», наконец, в Курской области. Если серьезно, то это – хороший признак, потому что это означает, что туда перебросили 47-ю механизированную бригаду ВСУ. Это значит, что ее сняли, хотя бы какую-то часть, с Покровского направления, которое у них по швам трещит, и он какую-то часть снимает этой бригады, бросает на Курскую область… Это в очередной раз доказывает маниакальную страсть Зеленского к широким политическим жестам вопреки военной логике», – отметил он.



«В чем стратегический смысл удержания плацдарма в Курской области, Зеленский никому так и не объяснил. При том, что на Курском направлении совершенно очевидно, все движется к логической развязке… и они уже, чтобы не соврать, процентов 40 того, что заняли в Курской области, утратили. Зачем он это делает, не укрепляя при этом линию обороны на Покровском направлении – это пусть вопросы ему задают те подразделения, которые сейчас жалуются на нехватку сил на Покровске, на Селидово, на Курахово и прочее-прочее», – заключил Коц.