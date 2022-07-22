«Маппет-шоу» по-киевски: как на Украине готовятся судить Россию в Гааге

Новости Украины

Пока одни воюют, другие делят шкуру неубитого медведя. Речь идет об украинских властях, занятых подготовкой будущих трибуналов над «русскими оккупантами», которых еще надо постараться победить. Как говорится, не говори «Гоп!» пока не перепрыгнешь.

Именно такие мысли навеяло широко распиаренное украинскими СМИ духоподъемное известие о том, что жена Зеленского вернулась домой из США с перемогой: группа американских сенаторов, с которыми работают нанятые Киевом лоббисты, представили проект резолюции о признании действий России на Украине «геноцидом».

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Эту радостную весть поспешил первым донести до посполитых сам Зеленский в своем очередном, каком-то там уже по счету видеообращении. Этих обращений с конца февраля уже больше чем выпусков «Маппет-шоу» за 30 лет, так что нотка оживляжа для повышения интереса скучающий публики не помешала – рейтинги падают. А в этих материях бывший шоумен, которого нелегкая занесла в президентское кресло, разбирается куда лучше нас с вами.

«В соответствии с проектом документа, Сенат США осуждает Россию за совершение актов геноцида против народа Украины; призывает Соединенные Штаты вместе с союзниками по НАТО и ЕС поддержать правительство Украины, чтобы предотвратить дальнейшие акты российского геноцида против украинского народа; поддерживает трибуналы и международные уголовные расследование по привлечению российских политических лидеров и военного персонала к ответственности за агрессивную войну, за военные преступления, преступления против человечности и геноцид», – заливается соловьем Зеленский

У этой инициативы есть собственная предыстория. Несколько месяцев назад экспертная группа под сопредседательством бывшего американского посла в Москве Макфола и главного администратора Банковой Ермака предложила признать действия России против Украины «геноцидом».

Сама идея «судить Россию» – не новая и вовсе не украинская. Об этом на Западе и в кругах российских уезжанцев говорят все кому не лень уже не первый год – начиная с присоединения Крыма, а то и раньше. Меняются только предлоги для «суда».

Сегодня к ним добавились фантастические истории из Бучи и Бородянки, где еще весной шастали приглашенные Киевом французские жандармы – искали «доказательства невиданных русских зверств и преступлений».

И таки нашли: как заявил тогда же начальник полиции Киевщины Андрей Небытов «после отхода оккупантов обнаружили более 720 тел гражданских, более 200 человек исчезли». Потом эти цифры несколько раз корректировались в сторону увеличения и сегодня счет «жертвам» только в маленькой Буче идет на тысячи.

Получается, что Путин по версии Зеленского переплюнул Пол Пота и Гитлера вместе взятых, если пересчитать заявленное украинской пропагандой количество «жертв» в процентном отношении ко всему населению Бучи.

К популяризации «новой Сребреницы» привлекли и мастеров культуры.

«В Буче снимут документальный фильм о зверствах россиян. Сценарист популярного сериала «Карточный домик» Бо Виллимон – известный сценарист американских сериалов, приехал в Украину, чтобы набрать материалов о жестоких зверствах россиян в Киевской области», – сообщает в Facebook Бучанский горсовет.

Вы будете смеяться, но голливудский драматург уже успел вляпаться по самое не могу во вторичные отходы украинской пропаганды, объявив на весь мир, что возьмет за основу сюжета душераздирающие истории об изнасилованиях украинских детей и женщин, ставших известными миру со слов бывшей омбудсменки Денисовой. Которая тогда еще не была с позором изгнана за вранье, в котором сама же и призналась.

Впрочем, остальные источники творческого вдохновения Бо Виллимона примерно такого же рода. Вот, к примеру, отважно снимает покровы с тайн Кремля секретарь украинского Совбеза Данилов, слова которого тут же подхватывают и несут по миру закордонные «ройтерсы»:

«В Западной Сибири Путин и Шойгу планировали создать концлагеря для украинцев, чтобы строить новые города. Задача рашистской орды – уничтожение нашей страны, нашей нации, колонизация Украины».

Тут надо сделать пояснение для несведущих читателей, откуда растут ноги у баек про массовые депортации украинцев: под этим термином в киевской пропаганде фигурируют организованные в ДНР, ДНР и на освобожденных территориях Украины гуманитарные эвакуации мирного населения в РФ. Где эти люди получают статус беженцев, а желающие – и паспорта России.

Так вот, дети, которых Россия спасла таким образом от бомбежек, фигурируют в украинских и западных отчетах как «похищенные» и «насильственно вывезенные». Козе понятно, что для их содержания нужны концлагеря в Сибири. Где ж еще содержать такую прорву людей, как не в сибирских концлагерях. Впрочем, их еще предстоит построить. А это тоже задача не из легких.

Надо сказать, что байки про депортации украинцев в Сибирь не новы, а, если так можно выразиться, с солидной бородой. У авторов новодельных фейков были свои предшественники, фантазиями которых они вдохновлялись.

Среди них видное место занимает почивший в бозе русофоб и антисемит со стажем Левко Лукьяненко, накатавший при жизни целую книжку о том, как маршал Жуков вместе с Берией чуть не депортировали всех украинцев в Сибирь и помешала им в этом только смерть Сталина.

Где-то с месяц назад Рада приняла законопроект о сотрудничестве с Международным уголовным судом – с формулировкой «чтобы эффективнее привлекать военнослужащих Российской Федерации к уголовной ответственности, чтобы все они рано или поздно закончили свою карьеру в Гааге».

Среди мировых лидеров «геноцид украинцев» публично поддержали Байден, бывший президент Колумбии Иван Дуке и глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. Правда, Байден совсем стар и плох, а колумбиец успел проиграть выборы и лишиться президентского кресла. Ну а латвийский министр – величина в мировом масштабе столь ничтожная, что его мнением может всерьез интересоваться разве что Верховная Рада Украины.

Впрочем, это не означает, что эти вот идеи про суд над Россией у западников не всерьез. Так, подсобила украинцам известная своей «любовью» к России ПАСЕ: в самом конце апреля 324 парламентария от 47 государств-членов Совета Европы единогласно приняли резолюцию о «срочном создании специального международного уголовного трибунала с мандатом на расследование и судебное преследование преступления агрессии, совершенное политическим и военным руководством Российской Федерации».

Тогда же в Киеве побывал главный прокурор Международного трибунала в Гааге Карим Хан, вокруг которого водила хороводы тогда еще не вышедшая из доверия Венедиктова. Именно она свозила дорогого гостя на экскурсию в Бучу – как написано на сайте прокуратуры- «в один из застенков, где до смерти замучили 7 украинцев».

Но вернемся к свежему проекту резолюции Конгресса США, добытому в бою Еленой Зеленской. Авторами проекта антироссийского документа выступили сенаторы Риш, Кардин, Викер, Портман, Шахин и Грэм.

Интересно, в бюджете лоббистской конторы, нанятой Банковой для продвижения этой шняги предусмотрены расходы на то чтобы подмазать нужное большинство конгрессменов и провести этот проект через голосование с положительным результатом? Или расчет исключительно на краткосрочную пропагандистскую шумиху в медиа, а там – трава не расти?

Тем временем, в МИД Украины уже суетятся и даже назвали сроки, в которые, по их мнению, суд в Гааге начнет рассмотрение дела против России.

«Мы подали меморандум, 1 июля мы это сделали. Это означает, что у Российской Федерации есть три месяца, чтобы подать, если она имеет их, свои возражения относительно юрисдикции суда по этому делу. Затем суд может переходить к решению дела по существу», – говорит агент Украины в Международном суде ООН Антон Кориневич в эфире пропагандистского телемарафона.

Осталась самая малость – победить Россию, пленить ее военных и политических лидеров и доставить их в Гаагу. Но с этим как обычно, сложности.