Марафон учений НАТО на Украине становится угрозой для РФ – аналитик

21.09.2021 09:38 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Серия учений НАТО на территории Украины становится угрозой для национальной безопасности России.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Коммерсанту» высказывает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Марафон многонациональных учений, проходящих в этом году на территории Украины, становится серьезной угрозой для России как элемент военного освоения территории Украины. Такие учения позволяют отработать быстрое развертывание и последующие действия на территории Украины коалиционных сил НАТО, их взаимодействие с украинскими вооруженными силами и гражданскими властями, снабжение и другие вопросы», — сказал эксперт.

По его словам, крупная группировка войск противника может возникнуть у российских границ в считанные дни, а потому повышение готовности блока к немедленным действиям на украинской территории воспринимается Россией как серьезная угроза, независимо от оценок состояния украинской армии.

«Россия не намерена оставлять такие действия без ответа. Нарастающее число натовских учений на Украине влечет за собой все более активные военные мероприятия с российской стороны. Таким образом, мы имеем продолжающуюся эскалацию военной напряженности вокруг Украины», — резюмировал Кашин.

В понедельник на Украине начались украинско-американские учения Rapid Trident-2021, целью которых стала подготовка ВСУ к оборонительным и наступательным действиям в составе коалиционных сил НАТО. А уже завтра с участием 11 стран НАТО начнутся учения Combined Efforts-2021, которые продлятся до 30 сентября и будут проходить на всех основных военных полигонах, а также в акваториях Черного и Азовского морей.