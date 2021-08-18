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18.08.2021,

Москва, Олегт Кравцов

 
Дзен, Оппозиция, Политика, Россия
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Мараховский: «Власти повезло. Оппозиция вырождается в зеленовласых киберфеминисток»

Российская либеральная оппозиция вырождается и не представляет для власти никакой опасности. Об этом, передает...

Российская либеральная оппозиция вырождается и не представляет для власти никакой опасности.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в опубликованной «Комсомольской правдой» колонке пишет московский публицист, редактор сайта «На линии» Виктор Мараховский.

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«Что по-настоящему мельчает, так это сама оппозиция. Священное безумие матерых диссидентов-секачей, не то что не знавших страха, но скорее обожавших страх и страдания – уходит и растворяется», – считает Мараховский.

По его словам, сегодня нет оппозиционеров вроде покойной Валерии Новодворской.

«Нынешний модельный оппозиционер – это зеленовласая киберфеминистка под тридцатник, отважно показывающая небритые ноги в твиттер, а затем, обезумев от радости, пищащая «ура, не могу поверить, я верхом на своём пухлом пареньке отправляюсь в Австрию, он поступил в магистратуру». Это какие-то декоративные девицы-тарапуньки и мальчики-штепсели, рассказывающие о своём эмоциональном выгорании – или с отвратительно осторожной рассчётливостью мурлыкающие в стиле ASMR, что «нужны расстрельные списки, но это не точно», – отмечается в статье.



«Черт подери, вы можете представить себе Валерию Ильиничну жалующейся на эмоциональное выгорание и токсичную российскую погоду? Аккуратно выверяющей Скандальные Фразы, к которым, однако, Не Докопаться? Бегущей по взлетному полю и цепляющейся за шасси отлетающего транспортника?», – пишет автор.

«Великая удача российской власти в том, что ее нынешние противники вырождаются куда быстрей ее – и вообще сильно смахивают на 300 000 отборных афганских солдат, подготовленных передовыми инструкторами», – считает Мараховский.

По его словам, отбор во власть идёт по корявым критериям, что редко бывало иначе в мирные периоды, но оппозиция вовсе кооптируется по критериям отрицательным:

« – Готовы ли вы эмоционально выгореть?



– Умеете ли вы аккуратно стенать в твиттер – и как часто можете это делать?

– На какие жертвы вы готовы пойти ради отъезда из страны?

– Вы нам подходите».

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