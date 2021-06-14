Маразм крепчает: Украина против «Фиксиков»

14.06.2021, Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

К тому, что иногда по улицам Одессы бродят грустные декоммунизированные чебурашки, перекрашенные в желто голубой цвет, мы уже привыкли. Привыкли к декоммунизированным Деду Морозу и Снегурочке. Привыкли к тому, что доблестные украинские пограничники геройски, рискуя жизнью, задерживают партию детских книг «Чунга-Чанга» Юрия Энтина. За что? За то, что изданы в России!

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На всякий случай изымают и сборники удобного антисоветчика Сергея Довлатова, так как они содержат предисловие, «в котором пропагандируется известный украинофоб Сергей Безруков», чутко пресекают контрабанду поваренных книг из разных стран мира, ибо пельмени в них — русские.

Впрочем, вру — к этому нельзя привыкнуть. Однако есть вещи, от которых снова и снова волосы встают дыбом. А Украина продолжает бить очередные мировые рекорды (которые сама и поставила) по доказательству — да, сумасшедшие могут захватить государство!

И вот вам очередное здобуття: пограничники не пустили на Украину гражданку России Ларису Брохман — актрису и певицу, озвучивавшую популярнейший мультик «Фиксики». Она была задержана на украинско-молдавский границе. Брохман пояснила, что едет в Одессу, чтобы выступить в театре на детском концерте. Но пограничники прошерстили сайт «Миротворец» и выяснили, что «россиянка незаконно посещала Крым», а посему не просто отказали ей во въезде, но и запретили посещать Украину в течение трех лет. И плевать на тех ждущих концерт детей — через три года они все вырастут. А артисты на Украине и свои есть — вон, Орэст Лютый может спеть им песню «Сдохни, империя, царство Антихриста» или «Пошел нах». Ну что не так?

Насчет «Фиксиков», то и родители, и их подросшие дети даже не шутят, а констатируют факт: этот мульт дал больше знаний, чем школа! Ведь он легко и непринужденно вкладывает в головы мелкотни общие знания, но, в отличие от школы, дети его не ненавидят, а напротив фанатеют до такой степени, что сводят предков с ума бесконечным «дрыц-тыц, телевизор». В общем, кто это прошел, тот меня поймет.

«Так кого озвучила эта актриса?», — спрашиваю у эксперта-сына. «Да там много — Симку, Шпулю…». Ну все, Украина разъяснила фиксиков, этих, придуманных Эдуардом Успенским человечков, как Шарик сову.

Но на самом деле у 59-летней Ларисы Брохман огромная фильмография — от озвучивания мультфильмов до съемок в кино. Герои новых «Чебурашки» и «Ну, погоди!» тоже говорят ее голосами. А еще она певица, солистка бардовского трио «Мультики», лауреат ряда фестивалей авторской песни.

И вот однажды она посетила Крым. А потом Украину…

Думаю, что после этого инцидента бравые эсбэушники пойдут дальше, пороются в биографиях других создателей «Фиксиков», прознают, что они считают борщ русским, допустим, и вообще запретят мультик, как это в целом случилось с российским детским контентом, лишив детей главного — права получать удовольствие и одновременно образовываться на родном русском языке. Украинские спецагенты вообще в этом вопросе очень упорны — не зря же заработали свой хлеб, доказав, что Роджеру Уотерсу, Гойко Митичу, Микеле Плачидо и Аль Бано место на «Миротворце». То-то они все плачут, рыдают…

К слову, сейчас в Одессе разгорается и искрит очередной скандал на тему «Зрада, так зрада». Пропал без вести заместитель командира Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы. А главная версия, которую рассматривает следствие, заключается в том, что высокопоставленный пограничник сбежал в Россию. И знаете, я его понимаю. Ведь это же какой позор для украинских погранцов. Только представьте, обмывают они звезду на погонах. «Мыкольцу, а за що тоби зирка?». «Тю, так это ж я Чебурашку на границе задержал». Слава Украине!