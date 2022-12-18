Маразм от СБУ: Служащему одесского монастыря вменили… игру на балалайке

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После «шутки» богомерзких ублюдков Пикалова и Кошевого из «95-го квартала» в сторону УПЦ МП, а также на фоне расправы над русской православной церковью на Украине в целом, упоминание о массовых обысках в Одесской епархии не станет чем-то новым.

Но есть момент, мимо которого нельзя пройти, ибо выглядит он как оживший анекдот. Если бы только судьбы священнослужителей не ломались по-настоящему…

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Итак, СБУ пришла с обыском к Митрополиту Балтскому и Ананьевскому (это города в Одесской области) Алексию, в миру Сергею Гроху, с обыском. Поводом для циничного «маски-шоу» в монастыре послужил тот факт, сообщает СБУ, что:

«Алексий поддерживает контакт с местными представителями бывшей «Партии регионов», житель монастыря, архидиакон, имеет связи в РФ и посещал Москву после 2014 года, часть монахов епархии продолжает поддерживать религиозную связь с представителями РПЦ».

Аж кофе подавился, читая это — а ничего, что 99% мэров и чиновников области, включая и мэра Одессы — это «представители бывшей «Партии регионов»? Ничего, что они же, «родимые», не покинули своих депутатских кресел, а лишь сменили политическую ориентацию и теперь трудятся в составе «Европейской солидарности» Порошенко, «Батькивщины» Тимошенко и прочих профессиональных, проверенных временем, патриотов?

Более того — Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел и такая одиозная персона как игуменья Серафима, настоятельница Свято-Архангеломихайловского женского монастыря, ныне чуть ли не главная на Юге благодетельница ВСУ — также «представители бывшей «Партии регионов». Других-то не водится. Но это, как оказалось, повод для обыска.

А что касается «связей РФ и посещений Москвы», то тут не только в «религиозной связи с РПЦ» уже дело, а в том, что в Одесском регионе почти у каждого есть родственники в России. Так что будем говорить прямо — нечего на самом деле сотрудникам СБУ предъявить священнослужителям, речь просто идет о незаконном поводе вломиться с погромом. Ах, о чем это я?..

И вот теперь мы переходим к самому интересному — к вещдокам, которые бравые следаки подшили к делу.

Начнем с цветочков, как то портрет Патриарха Кирилла, снимок самого «подозреваемого в связях с РФ» Митрополита Алексия с гонимым на Украине Митрополитом Онуфрием — епископом Украинской православной церкви Московского патриархата, что, совершенно, естественно.

Однако перейдем к ягодкам.

Итак, среди мощных доказательств «подрывной деятельность», которой эсбэушники наповал сбили митрополита, как Жеглов Груздева, «Православный богослужебный сборник», печатающийся с 1976 года, кроме того личные, не имеющие к церковной службе отношение, фотографии из домашних альбомов.

На них мы видим человека на фоне Мавзолея и Кремля, и человека… играющего на балалайке. Лица перекрыты, но, скорее всего, речь о том самом, упомянутом в СБУ, архидиаконе.

И тут волосы встают дыбом. Неужели младые эсэсовцы из СБУ и в правду учились ремеслу по тупым американским боевикам вроде «Красной жары», эксплуатирующим тему балалаек, медведей, матрешек, водки?.. Неужели хотя бы самим перед собой не стыдно демонстрировать «добычу» в виде фото на фоне Кремля, а ведь подобные снимки есть чуть ли не у каждого, тем более рожденного в СССР, гражданина?..

Но плохо, плохо все-таки нацисты в кельях копались, ведь если бы вернулись, то наверняка бы еще и томик Пушкина у митрополита нашли!

Дно дна.